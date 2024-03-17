На улицах Труда, Энгельса и проспекте Ленина в Челябинске 18 марта образовались большие заторы по направлению в центр города. Согласно сервису «Яндекс.Карты», участки дорог остались практически без движения.
Крупный затор наблюдается на улице Труда от Северо-Крымской до Энгельса. Там же пробка уходит на Энгельса и продолжается до проспекта Ленина. На картах дороги обозначены темно-красным цветом, что по данным «Яндекса» указывает на отсутствие движения.
На проспекте Ленина пробки наблюдаются от Свердловского проспекта до улицы Тернопольской. Ситуация менее затрудненная, чем на Труда. Небольшой затор также замечен на улице Сони Кривой от Володарского до Энтузиастов.
Причиной заторов могли стать перекрытия. В связи с концертом «Крымская весна» мэрия Челябинска сообщила об ограничениях на улицах Коммуны и Энтузиастов. На время мероприятия также перекрыли въезд на ближайшие парковки.
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