Центр Челябинска встал в пробках. Карта

18 марта 2024 в 10:09 Размер текста - 17 +

Пробки возникли на улицах Труда, Энгельса и проспекте Ленина Фото: Владимир Андреев © URA.RU На улицах Труда, Энгельса и проспекте Ленина в Челябинске 18 марта образовались большие заторы по направлению в центр города. Согласно сервису «Яндекс.Карты», участки дорог остались практически без движения. Крупный затор наблюдается на улице Труда от Северо-Крымской до Энгельса. Там же пробка уходит на Энгельса и продолжается до проспекта Ленина. На картах дороги обозначены темно-красным цветом, что по данным «Яндекса» указывает на отсутствие движения. На проспекте Ленина пробки наблюдаются от Свердловского проспекта до улицы Тернопольской. Ситуация менее затрудненная, чем на Труда. Небольшой затор также замечен на улице Сони Кривой от Володарского до Энтузиастов. Причиной заторов могли стать перекрытия. В связи с концертом «Крымская весна» мэрия Челябинска сообщила об ограничениях на улицах Коммуны и Энтузиастов. На время мероприятия также перекрыли въезд на ближайшие парковки. Основные заторы наблюдаются на улицах Труда и Энгельса скрин: сервис «Яндекс.Карты», http://l.ura.news/58193 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На улицах Труда, Энгельса и проспекте Ленина в Челябинске 18 марта образовались большие заторы по направлению в центр города. Согласно сервису «Яндекс.Карты», участки дорог остались практически без движения. Крупный затор наблюдается на улице Труда от Северо-Крымской до Энгельса. Там же пробка уходит на Энгельса и продолжается до проспекта Ленина. На картах дороги обозначены темно-красным цветом, что по данным «Яндекса» указывает на отсутствие движения. На проспекте Ленина пробки наблюдаются от Свердловского проспекта до улицы Тернопольской. Ситуация менее затрудненная, чем на Труда. Небольшой затор также замечен на улице Сони Кривой от Володарского до Энтузиастов. Причиной заторов могли стать перекрытия. В связи с концертом «Крымская весна» мэрия Челябинска сообщила об ограничениях на улицах Коммуны и Энтузиастов. На время мероприятия также перекрыли въезд на ближайшие парковки.