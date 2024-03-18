Ким Чен Ын поздравил Путина с переизбранием

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Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на выборах Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил кандидата Владимира Путина с победой на выборах президента России. Глава КНДР лично направил письмо новому лидеру РФ.

«Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравления Владимиру Путину с переизбранием на пост президента», — передает РИА Новости. Он стал главой России на следующие шесть лет.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. Кандидатами на пост являлись Николай Харитонов от партии КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от «Новых людей».

При этом по итогам обработки 100% протоколов Владимир Путин победил в Москве на президентских выборах. Он получил 85,13% голосов. На данный момент избирательная комиссия продолжает обработку бюллетеней.

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил кандидата Владимира Путина с победой на выборах президента России. Глава КНДР лично направил письмо новому лидеру РФ. «Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравления Владимиру Путину с переизбранием на пост президента», — передает РИА Новости. Он стал главой России на следующие шесть лет. Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. Кандидатами на пост являлись Николай Харитонов от партии КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от «Новых людей». При этом по итогам обработки 100% протоколов Владимир Путин победил в Москве на президентских выборах. Он получил 85,13% голосов. На данный момент избирательная комиссия продолжает обработку бюллетеней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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