Ким Чен Ын поздравил Путина с переизбранием

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил кандидата Владимира Путина с победой на выборах президента России. Глава КНДР лично направил письмо новому лидеру РФ.
«Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравления Владимиру Путину с переизбранием на пост президента», — передает РИА Новости. Он стал главой России на следующие шесть лет.
Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. Кандидатами на пост являлись Николай Харитонов от партии КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от «Новых людей».
При этом по итогам обработки 100% протоколов Владимир Путин победил в Москве на президентских выборах. Он получил 85,13% голосов. На данный момент избирательная комиссия продолжает обработку бюллетеней.
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