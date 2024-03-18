Политика Выборы Ким Чен Ын поздравил Путина с переизбранием 18 марта 2024 в 10:15 Размер текста - 17 + Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на выборах Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил кандидата Владимира Путина с победой на выборах президента России. Глава КНДР лично направил письмо новому лидеру РФ. «Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравления Владимиру Путину с переизбранием на пост президента», — передает РИА Новости. Он стал главой России на следующие шесть лет. Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. Кандидатами на пост являлись Николай Харитонов от партии КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от «Новых людей». При этом по итогам обработки 100% протоколов Владимир Путин победил в Москве на президентских выборах. Он получил 85,13% голосов. На данный момент избирательная комиссия продолжает обработку бюллетеней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил кандидата Владимира Путина с победой на выборах президента России. Глава КНДР лично направил письмо новому лидеру РФ. «Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравления Владимиру Путину с переизбранием на пост президента», — передает РИА Новости. Он стал главой России на следующие шесть лет. Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. Кандидатами на пост являлись Николай Харитонов от партии КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от «Новых людей». При этом по итогам обработки 100% протоколов Владимир Путин победил в Москве на президентских выборах. Он получил 85,13% голосов. На данный момент избирательная комиссия продолжает обработку бюллетеней. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям