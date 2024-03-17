17 марта 2024

В Свердловской области подвели итоги президентских выборов

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Выборы 2024. Екатеринбург, сводная таблица, выборы2024
Протоколы комиссий сводили всю ночь Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

За кандидата Владимира Путина на выборах президента проголосовали 82,1% свердловчан. Таковы итоги обработки 100% протоколов избирательных комиссий и результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Данные опубликованы на официальном портале ЦИК РФ. При этом источник URA.RU, близкий к областному штабу, допускает, что некоторые цифры еще могут поменяться, хоть и незначительно.

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Явка составила 71,03%. Второе место занял Владислав Даванков («Новые люди») с 7,31%, третье — Николай Харитонов (КПРФ) с 4,32%, четвертое Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,91%.

Голосование проходило с 15-го по 17 марта. Команда губернатора Евгения Куйвашева, как уже сообщало агентство, выполнило обе поставленные Кремлем задачи — по обеспечению явки не менее 70% и поддержки основного кандидата на уровне 80%.

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За кандидата Владимира Путина на выборах президента проголосовали 82,1% свердловчан. Таковы итоги обработки 100% протоколов избирательных комиссий и результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Данные опубликованы на официальном портале ЦИК РФ. При этом источник URA.RU, близкий к областному штабу, допускает, что некоторые цифры еще могут поменяться, хоть и незначительно. Явка составила 71,03%. Второе место занял Владислав Даванков («Новые люди») с 7,31%, третье — Николай Харитонов (КПРФ) с 4,32%, четвертое Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,91%. Голосование проходило с 15-го по 17 марта. Команда губернатора Евгения Куйвашева, как уже сообщало агентство, выполнило обе поставленные Кремлем задачи — по обеспечению явки не менее 70% и поддержки основного кандидата на уровне 80%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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