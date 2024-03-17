В Свердловской области подвели итоги президентских выборов

За кандидата Владимира Путина на выборах президента проголосовали 82,1% свердловчан. Таковы итоги обработки 100% протоколов избирательных комиссий и результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Данные опубликованы на официальном портале ЦИК РФ. При этом источник URA.RU, близкий к областному штабу, допускает, что некоторые цифры еще могут поменяться, хоть и незначительно.
Явка составила 71,03%. Второе место занял Владислав Даванков («Новые люди») с 7,31%, третье — Николай Харитонов (КПРФ) с 4,32%, четвертое Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,91%.
Голосование проходило с 15-го по 17 марта. Команда губернатора Евгения Куйвашева, как уже сообщало агентство, выполнило обе поставленные Кремлем задачи — по обеспечению явки не менее 70% и поддержки основного кандидата на уровне 80%.
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