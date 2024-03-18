Песков: слова Путина о возможном обмене Навального* показывают его открытость

18 марта 2024 в 10:31 Размер текста - 17 +

Владимир Путин показывает свою открытость, говоря о возможном обмене Алексея Навального, считает Дмитрий Песков (на фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Навальный* скончался в колонии Владимир Путин в разговоре с журналистами дал понять, что изначально был готов обменять Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Эти слова подтверждают открытость российского лидера, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Если вы обратили внимание, было сказано об идее обмена Алексея Навального. И отношение Владимира Путина к этому вопросу показывает его открытость», — сказал Дмитрий Песков в разговоре с журналистами. Он также подчеркнул, что Путин был действительно готов обменять Навального. Алексей Навальный умер в колонии 16 февраля. Предварительной причиной смерти называли оторвавшийся тромб. Запад начал обвинять Россию в его гибели. Далее стали появляться сообщения об обмене Навального на осужденного экс-сотрудника ФСБ Вадима Красикова. Самого Навального похоронили 1 марта в Москве. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владимир Путин в разговоре с журналистами дал понять, что изначально был готов обменять Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Эти слова подтверждают открытость российского лидера, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Если вы обратили внимание, было сказано об идее обмена Алексея Навального. И отношение Владимира Путина к этому вопросу показывает его открытость», — сказал Дмитрий Песков в разговоре с журналистами. Он также подчеркнул, что Путин был действительно готов обменять Навального. Алексей Навальный умер в колонии 16 февраля. Предварительной причиной смерти называли оторвавшийся тромб. Запад начал обвинять Россию в его гибели. Далее стали появляться сообщения об обмене Навального на осужденного экс-сотрудника ФСБ Вадима Красикова. Самого Навального похоронили 1 марта в Москве. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов