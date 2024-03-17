Курганцы испортили в два раза больше бюллетеней, чем на прошлых выборах

В Курганской области на выборах президента России был выявлен 7591 недействительный избирательный бюллетень. Данная информация размещена в telegram-канале областного избиркома. В 2018 году таких бюллетеней было 3873.
«Число недействительных избирательных бюллетеней — 7591. Число действительных избирательных бюллетеней — 482448», — указано в сообщении.
153 бюллетеня в первый день голосования испортил краской житель Куртамыша, однако только один голос среди испорченных не был учтен. Всего на выборы в регионе пришли 77,23% избирателей (490 157 человек). За самовыдвиженца Владимира Путина в области проголосовали 85,63% избирателей.
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