17 марта 2024

Новый Уренгой готовится принять Всероссийскую олимпиаду школьников

В Новом Уренгое пройдет финал Всероссийской школьной олимпиады по истории
© Служба новостей «URA.RU»
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Старт регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в гимназии № 39. Екатеринбург, гимназия, обучение, учеба, ученик, школа, среднее образование, образование, ученица, школьная парта
Финал Всероссийской олимпиады школьников пройдет в Новом Уренгое с 24 по 30 марта Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) с 24 по 30 марта впервые пройдет финал Всероссийской школьной олимпиады по истории. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«С 24 по 30 марта Ямал впервые примет участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Честь региона будет защищать рекордное количество юных ямальцев. В Арктическом лицее Нового Уренгоя знания продемонстрируют 307 школьников со всей страны. В олимпиадных заданиях сделали упор на образовательную историческую составляющую. Участникам встретятся вопросы об истории Ямала», — говорится в сообщении.

Для школьников предусмотрена культурная программа, демонстрирующая период освоения Севера. Ребята посетят месторождения, узнают о работе главных добывающих предприятий страны.

Ранее URA.RU писало о проведении заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в Новом Уренгое (ЯНАО). Губернатор округа Дмитрий Артюхов отметил, что в перечень испытаний войдут вопросы, посвященные истории Ямала.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) с 24 по 30 марта впервые пройдет финал Всероссийской школьной олимпиады по истории. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «С 24 по 30 марта Ямал впервые примет участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Честь региона будет защищать рекордное количество юных ямальцев. В Арктическом лицее Нового Уренгоя знания продемонстрируют 307 школьников со всей страны. В олимпиадных заданиях сделали упор на образовательную историческую составляющую. Участникам встретятся вопросы об истории Ямала», — говорится в сообщении. Для школьников предусмотрена культурная программа, демонстрирующая период освоения Севера. Ребята посетят месторождения, узнают о работе главных добывающих предприятий страны. Ранее URA.RU писало о проведении заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в Новом Уренгое (ЯНАО). Губернатор округа Дмитрий Артюхов отметил, что в перечень испытаний войдут вопросы, посвященные истории Ямала.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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