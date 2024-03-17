Новый Уренгой готовится принять Всероссийскую олимпиаду школьников

В Новом Уренгое (ЯНАО) с 24 по 30 марта впервые пройдет финал Всероссийской школьной олимпиады по истории. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«С 24 по 30 марта Ямал впервые примет участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Честь региона будет защищать рекордное количество юных ямальцев. В Арктическом лицее Нового Уренгоя знания продемонстрируют 307 школьников со всей страны. В олимпиадных заданиях сделали упор на образовательную историческую составляющую. Участникам встретятся вопросы об истории Ямала», — говорится в сообщении.
Для школьников предусмотрена культурная программа, демонстрирующая период освоения Севера. Ребята посетят месторождения, узнают о работе главных добывающих предприятий страны.
Ранее URA.RU писало о проведении заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в Новом Уренгое (ЯНАО). Губернатор округа Дмитрий Артюхов отметил, что в перечень испытаний войдут вопросы, посвященные истории Ямала.
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