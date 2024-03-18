18 марта 2024

В Надыме ликвидировали несанкционированную свалку

В Надыме ликвидировали свалку, где обнаружили 32 тонны покрышек
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на несанкционированной свалке на Уралмаше. Екатеринбург, бульдозер, лес, строительная техника, бульдозер на свалке, рекультивация свалки
В Надыме ликвидировали свалку Фото:

В Надыме (ЯНАО) в районе аэропорта была ликвидирована несанкционированная свалка покрышек. Об этом сообщил глава района Дмитрий Жаромских.

«Ликвидировали несанкционированную свалку в районе аэропорта на площади 500 квадратных метров. Вывезли 32 тонны отживших свой век покрышек на завод для дальнейшей переработки», — написал Дмитрий Жаромских в telegram-канале.

В 2021 году в Надыме начал работу перерабатывающий завод. Всего было переработано более 450 тонн резиновых покрышек, произведено 265 тонн крошки, изготовлено почти 5,5 тысячи квадратных метров резиновой плитки и 290 погонных метров бордюров. В городе установлено пять контейнеров для сбора покрышек: в районе химчистки, гаражного кооператива СТПС и старой салехардской дороги, а также в поселке Лесном — на 1 проезде на стоянке для большегрузов и в районе магазина «Мясной рай».

Ранее URA.RU сообщало о ликвидации стихийной свалки в поселке Щучье Приуральского района ЯНАО. Были обнаружены скопления твердых коммунальных отходов и горюче-смазочные материалы.

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В Надыме (ЯНАО) в районе аэропорта была ликвидирована несанкционированная свалка покрышек. Об этом сообщил глава района Дмитрий Жаромских. «Ликвидировали несанкционированную свалку в районе аэропорта на площади 500 квадратных метров. Вывезли 32 тонны отживших свой век покрышек на завод для дальнейшей переработки», — написал Дмитрий Жаромских в telegram-канале. В 2021 году в Надыме начал работу перерабатывающий завод. Всего было переработано более 450 тонн резиновых покрышек, произведено 265 тонн крошки, изготовлено почти 5,5 тысячи квадратных метров резиновой плитки и 290 погонных метров бордюров. В городе установлено пять контейнеров для сбора покрышек: в районе химчистки, гаражного кооператива СТПС и старой салехардской дороги, а также в поселке Лесном — на 1 проезде на стоянке для большегрузов и в районе магазина «Мясной рай». Ранее URA.RU сообщало о ликвидации стихийной свалки в поселке Щучье Приуральского района ЯНАО. Были обнаружены скопления твердых коммунальных отходов и горюче-смазочные материалы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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