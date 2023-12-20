В ЯНАО мэрия ликвидировала стихийную свалку

В поселке Щучье Приуральского района ЯНАО ликвидирована свалка. Скопление твердых коммунальных отходов, а также горюче-смазочных материалов разбирали по представлению надзорных органов, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«Прокуратура Приуральского района провела проверку исполнения органом местного самоуправления требований законодательства об отходах производства и потребления. В ходе надзорных мероприятий установлено, что на территории поселка Щучье имелось скопление твердых коммунальных отходов, а также горюче-смазочных материалов», — указывается в сообщении.
Прокурор района внес представление в адрес главы Приуральского района. Нарушения устранены.
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