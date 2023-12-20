В ЯНАО мэрия ликвидировала стихийную свалку

21 декабря 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

Прокуратура Приуральского района добилась ликвидации свалки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Щучье Приуральского района ЯНАО ликвидирована свалка. Скопление твердых коммунальных отходов, а также горюче-смазочных материалов разбирали по представлению надзорных органов, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Прокуратура Приуральского района провела проверку исполнения органом местного самоуправления требований законодательства об отходах производства и потребления. В ходе надзорных мероприятий установлено, что на территории поселка Щучье имелось скопление твердых коммунальных отходов, а также горюче-смазочных материалов», — указывается в сообщении. Прокурор района внес представление в адрес главы Приуральского района. Нарушения устранены.

В поселке Щучье Приуральского района ЯНАО ликвидирована свалка. Скопление твердых коммунальных отходов, а также горюче-смазочных материалов разбирали по представлению надзорных органов, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Прокуратура Приуральского района провела проверку исполнения органом местного самоуправления требований законодательства об отходах производства и потребления. В ходе надзорных мероприятий установлено, что на территории поселка Щучье имелось скопление твердых коммунальных отходов, а также горюче-смазочных материалов», — указывается в сообщении. Прокурор района внес представление в адрес главы Приуральского района. Нарушения устранены.