20 декабря 2023

В ЯНАО мэрия ликвидировала стихийную свалку

© Служба новостей «URA.RU»
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Чермет. Пункт приема. Курган , металл, металлолом, свалка, чермет, пункт приема
Прокуратура Приуральского района добилась ликвидации свалки Фото:

В поселке Щучье Приуральского района ЯНАО ликвидирована свалка. Скопление твердых коммунальных отходов, а также горюче-смазочных материалов разбирали по представлению надзорных органов, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Прокуратура Приуральского района провела проверку исполнения органом местного самоуправления требований законодательства об отходах производства и потребления. В ходе надзорных мероприятий установлено, что на территории поселка Щучье имелось скопление твердых коммунальных отходов, а также горюче-смазочных материалов», — указывается в сообщении.

Прокурор района внес представление в адрес главы Приуральского района. Нарушения устранены.

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В поселке Щучье Приуральского района ЯНАО ликвидирована свалка. Скопление твердых коммунальных отходов, а также горюче-смазочных материалов разбирали по представлению надзорных органов, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Прокуратура Приуральского района провела проверку исполнения органом местного самоуправления требований законодательства об отходах производства и потребления. В ходе надзорных мероприятий установлено, что на территории поселка Щучье имелось скопление твердых коммунальных отходов, а также горюче-смазочных материалов», — указывается в сообщении. Прокурор района внес представление в адрес главы Приуральского района. Нарушения устранены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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