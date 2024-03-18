Forbes: попытки ДРГ вторгнуться в РФ были посланием Путину

18 марта 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

Украинские диверсанты хотели помешать выборам в России, передает Forbes Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Украинские диверсанты атаковали приграничные российские территории в период президентских выборов, чтобы поставить Владимира Путина в неловкое положение. Об этом сообщает Forbes. «На самом деле цель [диверсантов из Украины] не в том, чтобы захватить [российскую] территорию. Скорее, это призвано поставить в неловкое положение президента России Владимира Путина», — передают авторы материала . В преддверии президентских выборов, а также в сам момент голосования, украинские диверсионные группы пытались помешать избирательному процессу в России. Отдельные группы пытались проникнуть на российскую территорию, также Киев запускал беспилотники над Курской и Белгородской областями. Несмотря на данные попытки, российские средства противовоздушной обороны успешно отражали атаки противника. Российские артиллеристы также поражали украинские силы, сообщает MK.RU. В итоге, Путин, несмотря на попытки Украины сорвать голосование, стал лидером среди регионов на выборах. В том числе и приграничных. В Белгородской области кандидат в президенты Владимир Путин побеждает на выборах с результатом в 90,66%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские диверсанты атаковали приграничные российские территории в период президентских выборов, чтобы поставить Владимира Путина в неловкое положение. Об этом сообщает Forbes. «На самом деле цель [диверсантов из Украины] не в том, чтобы захватить [российскую] территорию. Скорее, это призвано поставить в неловкое положение президента России Владимира Путина», — передают авторы материала. В преддверии президентских выборов, а также в сам момент голосования, украинские диверсионные группы пытались помешать избирательному процессу в России. Отдельные группы пытались проникнуть на российскую территорию, также Киев запускал беспилотники над Курской и Белгородской областями. Несмотря на данные попытки, российские средства противовоздушной обороны успешно отражали атаки противника. Российские артиллеристы также поражали украинские силы, сообщает MK.RU. В итоге, Путин, несмотря на попытки Украины сорвать голосование, стал лидером среди регионов на выборах. В том числе и приграничных. В Белгородской области кандидат в президенты Владимир Путин побеждает на выборах с результатом в 90,66%.