Forbes: попытки ДРГ вторгнуться в РФ были посланием Путину

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Вооруженные силы Украины. stock, всу, дрг, наемники,  stock
Украинские диверсанты хотели помешать выборам в России, передает Forbes Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Украинские диверсанты атаковали приграничные российские территории в период президентских выборов, чтобы поставить Владимира Путина в неловкое положение. Об этом сообщает Forbes.

«На самом деле цель [диверсантов из Украины] не в том, чтобы захватить [российскую] территорию. Скорее, это призвано поставить в неловкое положение президента России Владимира Путина», — передают авторы материала.

В преддверии президентских выборов, а также в сам момент голосования, украинские диверсионные группы пытались помешать избирательному процессу в России. Отдельные группы пытались проникнуть на российскую территорию, также Киев запускал беспилотники над Курской и Белгородской областями.

Несмотря на данные попытки, российские средства противовоздушной обороны успешно отражали атаки противника. Российские артиллеристы также поражали украинские силы, сообщает MK.RU. В итоге, Путин, несмотря на попытки Украины сорвать голосование, стал лидером среди регионов на выборах. В том числе и приграничных. В Белгородской области кандидат в президенты Владимир Путин побеждает на выборах с результатом в 90,66%.

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Украинские диверсанты атаковали приграничные российские территории в период президентских выборов, чтобы поставить Владимира Путина в неловкое положение. Об этом сообщает Forbes. «На самом деле цель [диверсантов из Украины] не в том, чтобы захватить [российскую] территорию. Скорее, это призвано поставить в неловкое положение президента России Владимира Путина», — передают авторы материала. В преддверии президентских выборов, а также в сам момент голосования, украинские диверсионные группы пытались помешать избирательному процессу в России. Отдельные группы пытались проникнуть на российскую территорию, также Киев запускал беспилотники над Курской и Белгородской областями. Несмотря на данные попытки, российские средства противовоздушной обороны успешно отражали атаки противника. Российские артиллеристы также поражали украинские силы, сообщает MK.RU. В итоге, Путин, несмотря на попытки Украины сорвать голосование, стал лидером среди регионов на выборах. В том числе и приграничных. В Белгородской области кандидат в президенты Владимир Путин побеждает на выборах с результатом в 90,66%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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