Прокуратура помогла 77-летнему челябинскому ветерану труда сделать ремонт

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Мрачный город. Тюмень , дом, окно, свет
Пенсионерке отремонтируют проводку Фото:

В Челябинске 77-летнему ветерану труда по поручению замгенпрокурора России Сергея Зайцева помогут сделать ремонт в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«По поручению заместителя генпрокурора РФ Сергея Зайцева организована проверка публикации URA.RU о нарушении жилищных прав пожилой женщины из Челябинска. Для оперативного восстановления прав 77-летней женщины достигнута договоренность об оказании ей адресной помощи, а также о проведении необходимых ремонтных работ в жилом помещении», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ходе выездной проверки сотрудники прокуратуры выяснили, что в квартире пожилой челябинки нет света в одном из помещений и требуется ремонт системы электроснабжения. Также в ведомстве уточнили, что Ленинское управление соцзащиты населения оказало ветерану труда адресную матпомощь. Ситуация поставлена на контроль.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске в многоквартирном доме на Новороссийской, 34А произошел пожар, а затем потоп. В результате в нем вышла из строя электропроводка и пропал свет. Женщина передвигается на костылях и опасается, что не сможет быстро покинуть жилье в случае непредвиденной ситуации.

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В Челябинске 77-летнему ветерану труда по поручению замгенпрокурора России Сергея Зайцева помогут сделать ремонт в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «По поручению заместителя генпрокурора РФ Сергея Зайцева организована проверка публикации URA.RU о нарушении жилищных прав пожилой женщины из Челябинска. Для оперативного восстановления прав 77-летней женщины достигнута договоренность об оказании ей адресной помощи, а также о проведении необходимых ремонтных работ в жилом помещении», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ходе выездной проверки сотрудники прокуратуры выяснили, что в квартире пожилой челябинки нет света в одном из помещений и требуется ремонт системы электроснабжения. Также в ведомстве уточнили, что Ленинское управление соцзащиты населения оказало ветерану труда адресную матпомощь. Ситуация поставлена на контроль. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске в многоквартирном доме на Новороссийской, 34А произошел пожар, а затем потоп. В результате в нем вышла из строя электропроводка и пропал свет. Женщина передвигается на костылях и опасается, что не сможет быстро покинуть жилье в случае непредвиденной ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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