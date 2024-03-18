Baza: в Белгороде задержан россиянин, готовивший отравление и подрыв бойцов РФ

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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, конвой, клетка, арест, решетка, камуфляж
В Белгороде был задержан мужчина по подозрению в подготовке теракта, передает Baza Фото:

Россиянин был задержан в Белгороде по подозрению в подготовке теракта. Тот планировал отравить солдат, а затем подорвать. Об этом сообщает Baza.

«По версии следствия, в январе 47-летний Юрий Я. связался с украинскими диверсантами, вступил в ряды одной из запрещенной группировки. Далее он начал планировать несколько диверсий против российских военнослужащих. По данным следствия, Юрий планировал взорвать устройство с гранатой Ф-1 у продуктового магазина в Валуйском городском округе», — передают авторы telegram-канала. При обыске у мужчины обнаружили ампулу с неизвестной жидкостью. Предполагается, что задержанный также планировал отравление. В отношении россиянина было заведено несколько уголовных дел, включая подготовку и участие в теракте.

URA.RU подало запрос в УМВД РФ по Белгородской области. Ответ ожидается.

ФСБ также сообщила о задержании гражданки РФ в Крыму. Женщина готовила теракт на территории полуострова под руководством украинского куратора.

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Россиянин был задержан в Белгороде по подозрению в подготовке теракта. Тот планировал отравить солдат, а затем подорвать. Об этом сообщает Baza. «По версии следствия, в январе 47-летний Юрий Я. связался с украинскими диверсантами, вступил в ряды одной из запрещенной группировки. Далее он начал планировать несколько диверсий против российских военнослужащих. По данным следствия, Юрий планировал взорвать устройство с гранатой Ф-1 у продуктового магазина в Валуйском городском округе», — передают авторы telegram-канала. При обыске у мужчины обнаружили ампулу с неизвестной жидкостью. Предполагается, что задержанный также планировал отравление. В отношении россиянина было заведено несколько уголовных дел, включая подготовку и участие в теракте. URA.RU подало запрос в УМВД РФ по Белгородской области. Ответ ожидается. ФСБ также сообщила о задержании гражданки РФ в Крыму. Женщина готовила теракт на территории полуострова под руководством украинского куратора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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