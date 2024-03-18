В Крыму задержали россиянку, готовившую теракт

18 марта 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

У задержанной изъяли средства связи, в которых содержалась переписка с координатором из Украины Фото: Илья Московец © URA.RU В Крыму была задержана 24-летняя россиянка. С помощью украинского координатора она готовила теракт на железной дороге. Такую информацию привели в ЦОС ФСБ России. «ФСБ задержала в Крыму 24-летнюю россиянку, готовившую теракт на железной дороге», — передает ТАСС информацию из ФСБ. Отмечается, что у нее изъяли самодельные зажигательные устройства. Также у задержанной забрали средства связи, которые содержали в себе диалог с координатором из Украины. В них обсуждались планы на это преступление. Ранее ФСБ задержали россиянина, собиравшегося совершить теракт на железнодорожном узле Транссибирской магистрали (Свердловская область). Уточняется, что задание ему направили из Главного управления разведки Министерства обороны Украины, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Крыму была задержана 24-летняя россиянка. С помощью украинского координатора она готовила теракт на железной дороге. Такую информацию привели в ЦОС ФСБ России. «ФСБ задержала в Крыму 24-летнюю россиянку, готовившую теракт на железной дороге», — передает ТАСС информацию из ФСБ. Отмечается, что у нее изъяли самодельные зажигательные устройства. Также у задержанной забрали средства связи, которые содержали в себе диалог с координатором из Украины. В них обсуждались планы на это преступление. Ранее ФСБ задержали россиянина, собиравшегося совершить теракт на железнодорожном узле Транссибирской магистрали (Свердловская область). Уточняется, что задание ему направили из Главного управления разведки Министерства обороны Украины, пишет «Национальная служба новостей».