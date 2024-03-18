В Крыму задержали россиянку, готовившую теракт

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Клипарт. Магнитогорск, заключенные, арест, цепь, женщина, преступница, наручники
У задержанной изъяли средства связи, в которых содержалась переписка с координатором из Украины Фото:

В Крыму была задержана 24-летняя россиянка. С помощью украинского координатора она готовила теракт на железной дороге. Такую информацию привели в ЦОС ФСБ России.

«ФСБ задержала в Крыму 24-летнюю россиянку, готовившую теракт на железной дороге», — передает ТАСС информацию из ФСБ. Отмечается, что у нее изъяли самодельные зажигательные устройства. Также у задержанной забрали средства связи, которые содержали в себе диалог с координатором из Украины. В них обсуждались планы на это преступление.

Ранее ФСБ задержали россиянина, собиравшегося совершить теракт на железнодорожном узле Транссибирской магистрали (Свердловская область). Уточняется, что задание ему направили из Главного управления разведки Министерства обороны Украины, пишет «Национальная служба новостей».

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В Крыму была задержана 24-летняя россиянка. С помощью украинского координатора она готовила теракт на железной дороге. Такую информацию привели в ЦОС ФСБ России. «ФСБ задержала в Крыму 24-летнюю россиянку, готовившую теракт на железной дороге», — передает ТАСС информацию из ФСБ. Отмечается, что у нее изъяли самодельные зажигательные устройства. Также у задержанной забрали средства связи, которые содержали в себе диалог с координатором из Украины. В них обсуждались планы на это преступление. Ранее ФСБ задержали россиянина, собиравшегося совершить теракт на железнодорожном узле Транссибирской магистрали (Свердловская область). Уточняется, что задание ему направили из Главного управления разведки Министерства обороны Украины, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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