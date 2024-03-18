Петр Ян перенесет операцию после победы в UFC 299

18 марта 2024 в 15:02 Размер текста - 17 +

Петр Ян повредил колено в бою против Сонга Ядонга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-чемпион UFС Петр Ян из команды «Архангел Михаил», базирующейся в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге, готовится к операции после победы над Сонгом Ядонгом в UFC 299. Он повредил колено. Об этом спортсмен рассказал на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). «Я в больничке. Завтра у меня операция, поэтому не теряйте», — сказал Ян. В пресс-службе промоушена RCC напомнили, что боец повредил колено во время титульного боя. «Плюс во время подготовки No Mercy тоже получил травму», — отметили там. Бой спортсмена проходил в США в рамках главного ММА-промоушена. Поединок закончился со счетом 29:28. Теперь на его счету 17 побед при пяти поражениях. В 2024 году Ян планирует провести еще два боя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-чемпион UFС Петр Ян из команды «Архангел Михаил», базирующейся в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге, готовится к операции после победы над Сонгом Ядонгом в UFC 299. Он повредил колено. Об этом спортсмен рассказал на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). «Я в больничке. Завтра у меня операция, поэтому не теряйте», — сказал Ян. В пресс-службе промоушена RCC напомнили, что боец повредил колено во время титульного боя. «Плюс во время подготовки No Mercy тоже получил травму», — отметили там. Бой спортсмена проходил в США в рамках главного ММА-промоушена. Поединок закончился со счетом 29:28. Теперь на его счету 17 побед при пяти поражениях. В 2024 году Ян планирует провести еще два боя.