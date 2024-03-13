Петр Ян вернулся в Екатеринбург после победы в UFC. Фото

14 марта 2024 в 09:47 Размер текста - 17 +

Петр Ян запланировал два поединка в 2024 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-чемпион UFС Петр Ян из команды «Архангел Михаил», базирующейся в Академии единоборств РМК, прилетел в Екатеринбург после победы над китайцем Сонгом Ядонгом в рамках главного ММА-промоушена. Он рассказал, что рад вернуться домой и в ближайшее время приступит к тренировкам. «Давно не был дома. Улетел [на подготовку] сразу после Нового года. Родная земля плюс погода такая — не холодно, но снежок идет. Эмоции самые приятные», — сказал Ян. Боец вернулся из США, где в ночь с 9 на 10 марта выиграл у Ядонга бой в главном карде турнира UFC 299. Вместе с ним прилетели и партнеры No Mercy — Ильяс Хамзин и Алексей Сорокин. В скором времени спортсмен собирается вернуться к тренировкам. «Есть план провести в этом году два поединка. Сейчас надо пройти медицинское обследование. Завтра уже записался на МРТ, и, может быть, сразу в зал», — отметил боец. Противостояние для Яна стало первым спустя год. Он брал паузу, чтобы восстановиться после травм, накопленных за время регулярных выступлений, но, несмотря на это, закончил поединок со счетом 29:28. Теперь на его счету 17 побед при пяти поражениях. Фото: представители команды «Архангел Михаил» Фото: представители команды «Архангел Михаил» Фото: представители команды «Архангел Михаил» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-чемпион UFС Петр Ян из команды «Архангел Михаил», базирующейся в Академии единоборств РМК, прилетел в Екатеринбург после победы над китайцем Сонгом Ядонгом в рамках главного ММА-промоушена. Он рассказал, что рад вернуться домой и в ближайшее время приступит к тренировкам. «Давно не был дома. Улетел [на подготовку] сразу после Нового года. Родная земля плюс погода такая — не холодно, но снежок идет. Эмоции самые приятные», — сказал Ян. Боец вернулся из США, где в ночь с 9 на 10 марта выиграл у Ядонга бой в главном карде турнира UFC 299. Вместе с ним прилетели и партнеры No Mercy — Ильяс Хамзин и Алексей Сорокин. В скором времени спортсмен собирается вернуться к тренировкам. «Есть план провести в этом году два поединка. Сейчас надо пройти медицинское обследование. Завтра уже записался на МРТ, и, может быть, сразу в зал», — отметил боец. Противостояние для Яна стало первым спустя год. Он брал паузу, чтобы восстановиться после травм, накопленных за время регулярных выступлений, но, несмотря на это, закончил поединок со счетом 29:28. Теперь на его счету 17 побед при пяти поражениях.