Песков высказался о планах Путина по обмену Навального*

Российский глава Владимир Путин был согласен на идею обменять Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Путин не сообщал о проведении переговоров.
«Президент Путин не подтверждал, что были проведены переговоры. Он рассказал, что была выдвинута идея об обмене Навального, на которую он потенциально согласился», — заявил Песков в ходе конференц-колла, его слова передает журналист URA.RU. Он отметил, что Путин не рассказал, кто предложил идею.
Навальный скончался в колонии 16 февраля. После прогулки он почувствовал себя плохо и потерял сознание, передает RT. Британская газета Financial Times писала, что обмен заключенными должен был произойти якобы за один день до смерти Навального.
*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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