Песков высказался о планах Путина по обмену Навального*

Песков: Владимир Путин был согласен на обмен Навального*
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© Служба новостей «URA.RU»
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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не рассказал, кто предложил идею с обменом Алексея Навального Фото:
новость из сюжета
Навальный* скончался в колонии

Российский глава Владимир Путин был согласен на идею обменять Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Путин не сообщал о проведении переговоров.

«Президент Путин не подтверждал, что были проведены переговоры. Он рассказал, что была выдвинута идея об обмене Навального, на которую он потенциально согласился», — заявил Песков в ходе конференц-колла, его слова передает журналист URA.RU. Он отметил, что Путин не рассказал, кто предложил идею.

Навальный скончался в колонии 16 февраля. После прогулки он почувствовал себя плохо и потерял сознание, передает RT. Британская газета Financial Times писала, что обмен заключенными должен был произойти якобы за один день до смерти Навального.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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Российский глава Владимир Путин был согласен на идею обменять Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Путин не сообщал о проведении переговоров. «Президент Путин не подтверждал, что были проведены переговоры. Он рассказал, что была выдвинута идея об обмене Навального, на которую он потенциально согласился», — заявил Песков в ходе конференц-колла, его слова передает журналист URA.RU. Он отметил, что Путин не рассказал, кто предложил идею. Навальный скончался в колонии 16 февраля. После прогулки он почувствовал себя плохо и потерял сознание, передает RT. Британская газета Financial Times писала, что обмен заключенными должен был произойти якобы за один день до смерти Навального. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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