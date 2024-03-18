Песков высказался о планах Путина по обмену Навального*

Песков: Владимир Путин был согласен на обмен Навального*

18 марта 2024 в 15:16 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не рассказал, кто предложил идею с обменом Алексея Навального Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Навальный* скончался в колонии Российский глава Владимир Путин был согласен на идею обменять Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Путин не сообщал о проведении переговоров. «Президент Путин не подтверждал, что были проведены переговоры. Он рассказал, что была выдвинута идея об обмене Навального, на которую он потенциально согласился», — заявил Песков в ходе конференц-колла, его слова передает журналист URA.RU. Он отметил, что Путин не рассказал, кто предложил идею. Навальный скончался в колонии 16 февраля. После прогулки он почувствовал себя плохо и потерял сознание, передает RT. Британская газета Financial Times писала, что обмен заключенными должен был произойти якобы за один день до смерти Навального. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский глава Владимир Путин был согласен на идею обменять Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Путин не сообщал о проведении переговоров. «Президент Путин не подтверждал, что были проведены переговоры. Он рассказал, что была выдвинута идея об обмене Навального, на которую он потенциально согласился», — заявил Песков в ходе конференц-колла, его слова передает журналист URA.RU. Он отметил, что Путин не рассказал, кто предложил идею. Навальный скончался в колонии 16 февраля. После прогулки он почувствовал себя плохо и потерял сознание, передает RT. Британская газета Financial Times писала, что обмен заключенными должен был произойти якобы за один день до смерти Навального. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов