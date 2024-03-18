Сотрудники «Курганмашзавода» победили в соревнованиях по хоккею в валенках с метлами среди женщин. Турнир прошел в ЦПКиО, организатором выступила Федерация профсоюзов Курганской области. Об этом сообщается в telegram-канале оборонного предприятия.
«Команда Курганмашзавода одержала победу в соревнованиях по хоккею на валенках с метлами среди женщин. Они прошли в субботу в ЦПКиО. Под бодрую музыку, с горячим чаем и баранками игроки провели в группах 12 игр. Не обошлось без буллитов», — говорится в сообщении завода.
Соперницами спортсменок «Курганмашзавода» стали члены профсоюзов работников образования, здравоохранения, промышленности и железной дороги. По словам капитана заводской команды Марины Каршиной, использовать метлу как клюшку было забавно и интересно. Также она отметила, что игра принесла много эмоций и азарта.
Ранее URA.RU писало, что сотрудница «Курганмашзавода» Анастасия Чебан выиграла машину в викторине «Весна в семью пришла». Ключи от автомобиля Niva Travel девушке вручили на центральной площади.
Команда Курганмашзавода победила в турнире по хоккею с метлами в валенках
Фото: автор не указан, telegram-канал «КУРГАНМАШЗАВОД» https://t.me/KurganmashzavodNovosti/2104
Организатором турнира выступила Федерация профсоюзов Курганской области
Фото: автор не указан, telegram-канал «КУРГАНМАШЗАВОД» https://t.me/KurganmashzavodNovosti/2104
Веселые соревнования проходили в субботу в ЦПКиО
Фото: автор не указан, telegram-канал «КУРГАНМАШЗАВОД» https://t.me/KurganmashzavodNovosti/2104
Сотрудники «Курганмашзавода» победили в соревнованиях по хоккею в валенках с метлами среди женщин. Турнир прошел в ЦПКиО, организатором выступила Федерация профсоюзов Курганской области. Об этом сообщается в telegram-канале оборонного предприятия. «Команда Курганмашзавода одержала победу в соревнованиях по хоккею на валенках с метлами среди женщин. Они прошли в субботу в ЦПКиО. Под бодрую музыку, с горячим чаем и баранками игроки провели в группах 12 игр. Не обошлось без буллитов», — говорится в сообщении завода. Соперницами спортсменок «Курганмашзавода» стали члены профсоюзов работников образования, здравоохранения, промышленности и железной дороги. По словам капитана заводской команды Марины Каршиной, использовать метлу как клюшку было забавно и интересно. Также она отметила, что игра принесла много эмоций и азарта. Ранее URA.RU писало, что сотрудница «Курганмашзавода» Анастасия Чебан выиграла машину в викторине «Весна в семью пришла». Ключи от автомобиля Niva Travel девушке вручили на центральной площади.