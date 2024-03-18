Сотрудники «Курганмашзавода» победили в турнире по хоккею в валенках с метлами. Фото

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Хоккей в валенках. Челябинск., валенки
Спортсменки КМЗ стали лучшими в турнире по хоккею в валенках Фото:

Сотрудники «Курганмашзавода» победили в соревнованиях по хоккею в валенках с метлами среди женщин. Турнир прошел в ЦПКиО, организатором выступила Федерация профсоюзов Курганской области. Об этом сообщается в telegram-канале оборонного предприятия.

«Команда Курганмашзавода одержала победу в соревнованиях по хоккею на валенках с метлами среди женщин. Они прошли в субботу в ЦПКиО. Под бодрую музыку, с горячим чаем и баранками игроки провели в группах 12 игр. Не обошлось без буллитов», — говорится в сообщении завода.

Соперницами спортсменок «Курганмашзавода» стали члены профсоюзов работников образования, здравоохранения, промышленности и железной дороги. По словам капитана заводской команды Марины Каршиной, использовать метлу как клюшку было забавно и интересно. Также она отметила, что игра принесла много эмоций и азарта.

Ранее URA.RU писало, что сотрудница «Курганмашзавода» Анастасия Чебан выиграла машину в викторине «Весна в семью пришла». Ключи от автомобиля Niva Travel девушке вручили на центральной площади.

Команда Курганмашзавода победила в турнире по хоккею с метлами в валенках
Команда Курганмашзавода победила в турнире по хоккею с метлами в валенках
Фото:
Организатором турнира выступила Федерация профсоюзов Курганской области
Организатором турнира выступила Федерация профсоюзов Курганской области
Фото:
Веселые соревнования проходили в субботу в ЦПКиО
Веселые соревнования проходили в субботу в ЦПКиО
Фото:

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Сотрудники «Курганмашзавода» победили в соревнованиях по хоккею в валенках с метлами среди женщин. Турнир прошел в ЦПКиО, организатором выступила Федерация профсоюзов Курганской области. Об этом сообщается в telegram-канале оборонного предприятия. «Команда Курганмашзавода одержала победу в соревнованиях по хоккею на валенках с метлами среди женщин. Они прошли в субботу в ЦПКиО. Под бодрую музыку, с горячим чаем и баранками игроки провели в группах 12 игр. Не обошлось без буллитов», — говорится в сообщении завода. Соперницами спортсменок «Курганмашзавода» стали члены профсоюзов работников образования, здравоохранения, промышленности и железной дороги. По словам капитана заводской команды Марины Каршиной, использовать метлу как клюшку было забавно и интересно. Также она отметила, что игра принесла много эмоций и азарта. Ранее URA.RU писало, что сотрудница «Курганмашзавода» Анастасия Чебан выиграла машину в викторине «Весна в семью пришла». Ключи от автомобиля Niva Travel девушке вручили на центральной площади.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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