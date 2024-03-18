Baza: сотрудников СИЗО, где сын Кадырова избил поджигателя корана, наказали

18 марта 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

Неизвестно, какое именно наказание получили сотрудники СИЗО Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Дело Никиты Журавеля, сжегшего Коран В Грозном наказали сотрудников СИЗО № 1, где сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам избил поджигателя Корана Никиту Журавеля. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Согласно документу, органами дознания была проведена проверка в отношении Адама Кадырова. По итогам проверки за случившееся были наказаны сотрудники СИЗО № 1 города Грозного — они якобы были привлечены к дисциплинарной ответственности», — передает telegram-канал Baza. В официальном письме Следственного комитета не указано, какое именно наказание получили сотрудники СИЗО. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УФСИН по Чеченской Республике. Ответ ожидается. Весной 2023 года Никита Журавель сжег Коран. Он уточнил, что действовал по указу Службы безопасности Украины (СБУ). Далее Журавель был переведен в СИЗО в Грозном, где его избил Адам Кадыров. Это событие вызвало общественный резонанс. Глава Чеченской республики лично поддержал своего сына и сказал, что гордится им. В феврале 2024 года Журавель был приговорен к 3,5 года колонии, передает РАПСИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Грозном наказали сотрудников СИЗО № 1, где сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам избил поджигателя Корана Никиту Журавеля. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Согласно документу, органами дознания была проведена проверка в отношении Адама Кадырова. По итогам проверки за случившееся были наказаны сотрудники СИЗО № 1 города Грозного — они якобы были привлечены к дисциплинарной ответственности», — передает telegram-канал Baza. В официальном письме Следственного комитета не указано, какое именно наказание получили сотрудники СИЗО. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УФСИН по Чеченской Республике. Ответ ожидается. Весной 2023 года Никита Журавель сжег Коран. Он уточнил, что действовал по указу Службы безопасности Украины (СБУ). Далее Журавель был переведен в СИЗО в Грозном, где его избил Адам Кадыров. Это событие вызвало общественный резонанс. Глава Чеченской республики лично поддержал своего сына и сказал, что гордится им. В феврале 2024 года Журавель был приговорен к 3,5 года колонии, передает РАПСИ.