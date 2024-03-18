Baza: сотрудников СИЗО, где сын Кадырова избил поджигателя корана, наказали

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СИЗО-1«день открытых дверей» для СМИ и пресс-конференция начальника УФСИН Курган 31.10.2013г, коридор, сизо, сотрудники сизо, тюремщик, тюрьма, решетка
Неизвестно, какое именно наказание получили сотрудники СИЗО Фото:
новость из сюжета
Дело Никиты Журавеля, сжегшего Коран

В Грозном наказали сотрудников СИЗО № 1, где сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам избил поджигателя Корана Никиту Журавеля. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«Согласно документу, органами дознания была проведена проверка в отношении Адама Кадырова. По итогам проверки за случившееся были наказаны сотрудники СИЗО № 1 города Грозного — они якобы были привлечены к дисциплинарной ответственности», — передает telegram-канал Baza. В официальном письме Следственного комитета не указано, какое именно наказание получили сотрудники СИЗО.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в УФСИН по Чеченской Республике. Ответ ожидается.

Весной 2023 года Никита Журавель сжег Коран. Он уточнил, что действовал по указу Службы безопасности Украины (СБУ). Далее Журавель был переведен в СИЗО в Грозном, где его избил Адам Кадыров. Это событие вызвало общественный резонанс. Глава Чеченской республики лично поддержал своего сына и сказал, что гордится им. В феврале 2024 года Журавель был приговорен к 3,5 года колонии, передает РАПСИ.

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В Грозном наказали сотрудников СИЗО № 1, где сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам избил поджигателя Корана Никиту Журавеля. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Согласно документу, органами дознания была проведена проверка в отношении Адама Кадырова. По итогам проверки за случившееся были наказаны сотрудники СИЗО № 1 города Грозного — они якобы были привлечены к дисциплинарной ответственности», — передает telegram-канал Baza. В официальном письме Следственного комитета не указано, какое именно наказание получили сотрудники СИЗО. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УФСИН по Чеченской Республике. Ответ ожидается. Весной 2023 года Никита Журавель сжег Коран. Он уточнил, что действовал по указу Службы безопасности Украины (СБУ). Далее Журавель был переведен в СИЗО в Грозном, где его избил Адам Кадыров. Это событие вызвало общественный резонанс. Глава Чеченской республики лично поддержал своего сына и сказал, что гордится им. В феврале 2024 года Журавель был приговорен к 3,5 года колонии, передает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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