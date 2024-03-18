Патриарх Кирилл поздравил Путина с победой

18 марта 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Патриарх Кирилл пожелал Владимиру Путину и дальше развивать Россию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил российского лидера, кандидата на должность президента страны Владимира Путина с победой на выборах. Он пожелал ему божьей помощи в трудах. Такое сообщение опубликовано на сайте РПЦ. «Примите сердечные поздравления с убедительной победой, которую вы одержали в ходе состоявшихся выборов президента. Видя впечатляющие результаты ваших неустанных многолетних трудов на благо Отечества, народ нашей страны вновь выразил вам свое доверие», — заявил Патриарх Кирилл. Его слова приводит сайт РПЦ. Патриарх отметил, что от решения главы страны зависит не только ее развитие, но и сохранение суверенитета. По его словам, многие граждане с доверием относятся к Путину. Патриарх Кирилл также пожелал президенту крепости душевных сил и щедрой божьей помощи. Выборы президента закончились 17 марта. Владимир Путин после обработки 99,76% голосов набрал 87,29%, передает RT. По данным ЦИК, явка по всей России составила 73,33%. 18 марта Путин встретится со своими соперниками, чтобы обсудить прошедшее голосование. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил российского лидера, кандидата на должность президента страны Владимира Путина с победой на выборах. Он пожелал ему божьей помощи в трудах. Такое сообщение опубликовано на сайте РПЦ. «Примите сердечные поздравления с убедительной победой, которую вы одержали в ходе состоявшихся выборов президента. Видя впечатляющие результаты ваших неустанных многолетних трудов на благо Отечества, народ нашей страны вновь выразил вам свое доверие», — заявил Патриарх Кирилл. Его слова приводит сайт РПЦ. Патриарх отметил, что от решения главы страны зависит не только ее развитие, но и сохранение суверенитета. По его словам, многие граждане с доверием относятся к Путину. Патриарх Кирилл также пожелал президенту крепости душевных сил и щедрой божьей помощи. Выборы президента закончились 17 марта. Владимир Путин после обработки 99,76% голосов набрал 87,29%, передает RT. По данным ЦИК, явка по всей России составила 73,33%. 18 марта Путин встретится со своими соперниками, чтобы обсудить прошедшее голосование.