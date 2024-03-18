Сегодня российский лидер, кандидат на должность президента РФ Владимир Путин встретится с проигравшими соперниками на выборах. Среди них: Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Сегодня Путин проведет встречу с кандидатами на должность президента России. Будет вступительное слово президента, потом каждый из кандидатов будет иметь возможность выступить», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Песков также прокомментировал высокую явку на выборах. По его словам, она свидетельствует о колоссальной поддержке Путина.
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