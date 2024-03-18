Путин встретится с проигравшими соперниками

Песков: Путин проведет встречу с Харитоновым, Слуцким и Даванковым после победы
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин даст каждому высказаться, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Сегодня российский лидер, кандидат на должность президента РФ Владимир Путин встретится с проигравшими соперниками на выборах. Среди них: Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Сегодня Путин проведет встречу с кандидатами на должность президента России. Будет вступительное слово президента, потом каждый из кандидатов будет иметь возможность выступить», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Песков также прокомментировал высокую явку на выборах. По его словам, она свидетельствует о колоссальной поддержке Путина.

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Сегодня российский лидер, кандидат на должность президента РФ Владимир Путин встретится с проигравшими соперниками на выборах. Среди них: Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Сегодня Путин проведет встречу с кандидатами на должность президента России. Будет вступительное слово президента, потом каждый из кандидатов будет иметь возможность выступить», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков также прокомментировал высокую явку на выборах. По его словам, она свидетельствует о колоссальной поддержке Путина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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