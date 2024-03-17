Происшествия В самолете, летевшем из Москвы в ХМАО, отказала гидросистема 18 марта 2024 в 16:29 Размер текста - 17 + В самолете авиакомпании Utair Москва — Когалым отказала гидросистема Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет авиакомпании Utair Москва — Когалым вынужденно приземлился на запасном аэродроме в Тюмени из-за отказа гидросистемы. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «18.03.2024, 00.57(UTC), зона ответственности Екатеринбургский РЦ ЕС ОрВД. ЭВС в районе точки УЛРЕС на эшелоне 350 сообщил об отказе гидросистемы А, принял решение следовать на запасной Тюмень, объявил сигнал срочность. Самолет B735/M, REG/RA73044, рейс UTA445(Внуково-Когалым). Эксплуатант ПАО АК «Ютэйр», — сообщается в публикации. Для уточнения деталей инцидента, корреспондент агентства направил запрос в авиакомпанию Utair. На момент публикации ответ в адрес редакции не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Самолет авиакомпании Utair Москва — Когалым вынужденно приземлился на запасном аэродроме в Тюмени из-за отказа гидросистемы. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «18.03.2024, 00.57(UTC), зона ответственности Екатеринбургский РЦ ЕС ОрВД. ЭВС в районе точки УЛРЕС на эшелоне 350 сообщил об отказе гидросистемы А, принял решение следовать на запасной Тюмень, объявил сигнал срочность. Самолет B735/M, REG/RA73044, рейс UTA445(Внуково-Когалым). Эксплуатант ПАО АК «Ютэйр», — сообщается в публикации. Для уточнения деталей инцидента, корреспондент агентства направил запрос в авиакомпанию Utair. На момент публикации ответ в адрес редакции не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям