17 марта 2024

В самолете, летевшем из Москвы в ХМАО, отказала гидросистема

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сабантуй в Академическом районе. Екатеринбург, полет, взлет, посадка, самолет, перелет, авиакомпания аэрофлот
В самолете авиакомпании Utair Москва — Когалым отказала гидросистема Фото:

Самолет авиакомпании Utair Москва — Когалым вынужденно приземлился на запасном аэродроме в Тюмени из-за отказа гидросистемы. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

«18.03.2024, 00.57(UTC), зона ответственности Екатеринбургский РЦ ЕС ОрВД. ЭВС в районе точки УЛРЕС на эшелоне 350 сообщил об отказе гидросистемы А, принял решение следовать на запасной Тюмень, объявил сигнал срочность. Самолет B735/M, REG/RA73044, рейс UTA445(Внуково-Когалым). Эксплуатант ПАО АК «Ютэйр», — сообщается в публикации.

Для уточнения деталей инцидента, корреспондент агентства направил запрос в авиакомпанию Utair. На момент публикации ответ в адрес редакции не поступил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самолет авиакомпании Utair Москва — Когалым вынужденно приземлился на запасном аэродроме в Тюмени из-за отказа гидросистемы. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «18.03.2024, 00.57(UTC), зона ответственности Екатеринбургский РЦ ЕС ОрВД. ЭВС в районе точки УЛРЕС на эшелоне 350 сообщил об отказе гидросистемы А, принял решение следовать на запасной Тюмень, объявил сигнал срочность. Самолет B735/M, REG/RA73044, рейс UTA445(Внуково-Когалым). Эксплуатант ПАО АК «Ютэйр», — сообщается в публикации. Для уточнения деталей инцидента, корреспондент агентства направил запрос в авиакомпанию Utair. На момент публикации ответ в адрес редакции не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...