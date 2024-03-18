Гражданка Казахстана по госпрограмме переехала в Курган и получила новый паспорт. Фото

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Жительница Макинска переехала в Курган Фото:

Жительница города Макинск (Казахстан) Юлия Грушецкая стала участницей госпрограммы по содействию переселению в РФ соотечественников и переехала в Курган. В июне 2022 года в Астане Грушицкая подала документы на участие в госпрограмме, а в январе 2023 года в Кургане получила паспорт гражданина РФ, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.

«Юлия Грушецкая приехала в Курган из города Макинск Акмолинской области в августе 2022 года. О Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, узнала от коллеги по работе. На переезд решилась быстро, так как ее сестра проживала в Кургане. Кроме того, девушка сама получала образование на территории нашего региона в Уральском институте экономики, управления и права», — сообщает ведомство.

Грушицкая подала заявление на участие в госпрограмме в июне 2022 года в Астане. В течение месяца получила свидетельство участника госпрограммы. Еще через два месяца переехала в Курган. После оформления разрешительных документов она обратилась с заявлением о получении гражданства РФ. В январе 2023 года девушка получила паспорт гражданина России. Сейчас она устраивается на работу. Мама девушки также планирует переехать в Курган из Казахстана.

URA.RU писало, что в Кетовском отделении МВД России (Курганская область) вручили паспорт гражданина РФ переселенцу из Казахстана. Супруга и дочь мужчины ранее переехали в Курганскую область и получили гражданство России. Новому гражданину вручили Конституцию РФ.

Юлия Грушецкая по госпрограмме переехала из Макинска (Казахстан) в Курган (Россия) и получила гражданство РФ
Юлия Грушецкая по госпрограмме переехала из Макинска (Казахстан) в Курган (Россия) и получила гражданство РФ
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Жительница города Макинск (Казахстан) Юлия Грушецкая стала участницей госпрограммы по содействию переселению в РФ соотечественников и переехала в Курган. В июне 2022 года в Астане Грушицкая подала документы на участие в госпрограмме, а в январе 2023 года в Кургане получила паспорт гражданина РФ, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области. «Юлия Грушецкая приехала в Курган из города Макинск Акмолинской области в августе 2022 года. О Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, узнала от коллеги по работе. На переезд решилась быстро, так как ее сестра проживала в Кургане. Кроме того, девушка сама получала образование на территории нашего региона в Уральском институте экономики, управления и права», — сообщает ведомство. Грушицкая подала заявление на участие в госпрограмме в июне 2022 года в Астане. В течение месяца получила свидетельство участника госпрограммы. Еще через два месяца переехала в Курган. После оформления разрешительных документов она обратилась с заявлением о получении гражданства РФ. В январе 2023 года девушка получила паспорт гражданина России. Сейчас она устраивается на работу. Мама девушки также планирует переехать в Курган из Казахстана. URA.RU писало, что в Кетовском отделении МВД России (Курганская область) вручили паспорт гражданина РФ переселенцу из Казахстана. Супруга и дочь мужчины ранее переехали в Курганскую область и получили гражданство России. Новому гражданину вручили Конституцию РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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