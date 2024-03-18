Мэр Пинаев заявил о рекордной поддержке Путина тагильчанами

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Нижний Тагил. Свердловская область, пинаев владислав
Владислав Пинаев поблагодарил всех, кто пришел на выборы Фото:
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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) за Владимира Путина проголосовали 82% горожан. Это рекорд для города, написал мэр Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте».

«Практически 82% жителей нашего города поддержали действующего президента и его курс развития страны. Это важный шаг в обеспечении стабильности и развития государства», — написал Пинаев.

До этого рекорд был в 2004 году — тогда за Путина отдали 76,8% голосов. Нижний Тагил также негласно называют «Путинградом», ведь президент оказывает особое внимание городу. С 2000 года он бывал здесь несколько раз, последний — в феврале. Путин посетил «Уралвагонзавод», главный поставщик танков для Минобороны РФ, и школу №32, отремонтированную по нацпрограмме.

Голосование проходило в Свердловской области 15 — 17 марта. Их главный итог в Свердловской области — рекордные явка и уровень поддержки президента РФ Владимира Путина. То есть губернатор Евгений Куйвашев и его команда перевыполнили установленный Кремлем план. И теперь глава региона может рассчитывать как минимум на поддержку Москвы до конца своего срока, обсуждают по горячим следам в его команде.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) за Владимира Путина проголосовали 82% горожан. Это рекорд для города, написал мэр Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте». «Практически 82% жителей нашего города поддержали действующего президента и его курс развития страны. Это важный шаг в обеспечении стабильности и развития государства», — написал Пинаев. До этого рекорд был в 2004 году — тогда за Путина отдали 76,8% голосов. Нижний Тагил также негласно называют «Путинградом», ведь президент оказывает особое внимание городу. С 2000 года он бывал здесь несколько раз, последний — в феврале. Путин посетил «Уралвагонзавод», главный поставщик танков для Минобороны РФ, и школу №32, отремонтированную по нацпрограмме. Голосование проходило в Свердловской области 15 — 17 марта. Их главный итог в Свердловской области — рекордные явка и уровень поддержки президента РФ Владимира Путина. То есть губернатор Евгений Куйвашев и его команда перевыполнили установленный Кремлем план. И теперь глава региона может рассчитывать как минимум на поддержку Москвы до конца своего срока, обсуждают по горячим следам в его команде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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