Иван Ургант произнес речь на похоронах Ширвиндта в Москве

Телеведущий Иван Ургант: в моем сердце всегда есть место для Ширвиндта
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Прощание с Александром Ширвиндтом. Москва, ширвиндт александр
Иван Ургант заявил, что он всегда будут думать, как бы отреагировал Александр Ширвиндт Фото:

Телеведущий Иван Ургант произнес речь на церемонии прощания с народным артистом РФ Александром Ширвиндтом в Театре Сатиры, худруком которого до конца своей жизни оставался сам артист. Ургант отметил, что в его сердце всегда останется место для Ширвиндта.

«В моем сердце всегда есть место для Ширвиндта. Всегда я буду сравнивать что-то с тем, как бы сказал Ширвиндт, как бы он отреагировал, как бы он пошутил, как бы он всегда нашел, что сказать», — заявил Ургант на церемонии прощания. Его слова передает РИА Новости.

Ранее режиссер Сергей Газаров сообщил, 15 марта скончался художественный руководитель Московского академического театра сатиры, народный артист Александр Ширвиндт. Он умер в больнице.

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Телеведущий Иван Ургант произнес речь на церемонии прощания с народным артистом РФ Александром Ширвиндтом в Театре Сатиры, худруком которого до конца своей жизни оставался сам артист. Ургант отметил, что в его сердце всегда останется место для Ширвиндта. «В моем сердце всегда есть место для Ширвиндта. Всегда я буду сравнивать что-то с тем, как бы сказал Ширвиндт, как бы он отреагировал, как бы он пошутил, как бы он всегда нашел, что сказать», — заявил Ургант на церемонии прощания. Его слова передает РИА Новости. Ранее режиссер Сергей Газаров сообщил, 15 марта скончался художественный руководитель Московского академического театра сатиры, народный артист Александр Ширвиндт. Он умер в больнице.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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