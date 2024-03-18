Иван Ургант произнес речь на похоронах Ширвиндта в Москве

Телеведущий Иван Ургант произнес речь на церемонии прощания с народным артистом РФ Александром Ширвиндтом в Театре Сатиры, худруком которого до конца своей жизни оставался сам артист. Ургант отметил, что в его сердце всегда останется место для Ширвиндта.
«В моем сердце всегда есть место для Ширвиндта. Всегда я буду сравнивать что-то с тем, как бы сказал Ширвиндт, как бы он отреагировал, как бы он пошутил, как бы он всегда нашел, что сказать», — заявил Ургант на церемонии прощания. Его слова передает РИА Новости.
Ранее режиссер Сергей Газаров сообщил, 15 марта скончался художественный руководитель Московского академического театра сатиры, народный артист Александр Ширвиндт. Он умер в больнице.
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