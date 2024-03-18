В ХМАО рухнули цены на авиабилеты

Цены на авиабилеты в ХМАО упали на 11%
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость билетов упала на 11% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе снизилась стоимость авиабилетов. Средняя цена перелетов в эконом-классе по региону в сравнении с началом года упала более чем на 11%. Такие данные URA.RU предоставил «Росстат».

«Полет в салоне экономического класса самолета в расчете на 1000 километров пути в среднем по ХМАО в начале марта стал стоить 6649 рублей. К началу 2024 года цена была на уровне 7538 рублей. Стоимость упала более чем на 11%», — следует из статистики ведомства.

Среди крупнейших городов региона дешевле всего обходятся перелеты из Сургута. В среднем цена здесь составляет 6009 рублей (на 1000 км пути). А дороже всего авиабилеты будут стоить из Ханты-Мансийска — 7386 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подешевели авиабилеты на курорты Минеральных вод. Тогда перелеты из Сургута на начало мая в Ставропольский край упали в цене на 30%.

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В Ханты-Мансийском автономном округе снизилась стоимость авиабилетов. Средняя цена перелетов в эконом-классе по региону в сравнении с началом года упала более чем на 11%. Такие данные URA.RU предоставил «Росстат». «Полет в салоне экономического класса самолета в расчете на 1000 километров пути в среднем по ХМАО в начале марта стал стоить 6649 рублей. К началу 2024 года цена была на уровне 7538 рублей. Стоимость упала более чем на 11%», — следует из статистики ведомства. Среди крупнейших городов региона дешевле всего обходятся перелеты из Сургута. В среднем цена здесь составляет 6009 рублей (на 1000 км пути). А дороже всего авиабилеты будут стоить из Ханты-Мансийска — 7386 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подешевели авиабилеты на курорты Минеральных вод. Тогда перелеты из Сургута на начало мая в Ставропольский край упали в цене на 30%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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