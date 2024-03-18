Мизулина: в РФ возбудили первое уголовное дело на гей-клуб*

18 марта 2024 в 18:34 Размер текста - 17 +

Екатерина Мизулина заявила, что подобное дело стало первым в истории Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России было возбуждено первое уголовное дело против гей-клуба (ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация) Pose. Клуб находится в Оренбурге. Об этом рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. «В Оренбурге возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 статьи 282.2 УК РФ в связи с деятельностью ЛГБТ-клуба Pose», — написала Екатерина Мизулина в своем telegram-канале. По ее словам, подобное дело стало первым после признания ЛГБТ запрещенной организации. ЛГБТ было признано экстремистской организацией 30 ноября 2023 года. Спустя время оно было включено в реестр Минюста, передает Life . Верховный суд РФ постановил, что движение было создано США для того, чтобы ограничивать рождаемость. Также его представители пропагандируют идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака. *ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России было возбуждено первое уголовное дело против гей-клуба (ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация) Pose. Клуб находится в Оренбурге. Об этом рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. «В Оренбурге возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 статьи 282.2 УК РФ в связи с деятельностью ЛГБТ-клуба Pose», — написала Екатерина Мизулина в своем telegram-канале. По ее словам, подобное дело стало первым после признания ЛГБТ запрещенной организации. ЛГБТ было признано экстремистской организацией 30 ноября 2023 года. Спустя время оно было включено в реестр Минюста, передает Life. Верховный суд РФ постановил, что движение было создано США для того, чтобы ограничивать рождаемость. Также его представители пропагандируют идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака. *ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация