Мизулина: в РФ возбудили первое уголовное дело на гей-клуб*

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Екатерина Мизулина на встрече с екатеринбургскими студентами. Екатеринбург, топ, мизулина екатерина
Екатерина Мизулина заявила, что подобное дело стало первым в истории Фото:

В России было возбуждено первое уголовное дело против гей-клуба (ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация) Pose. Клуб находится в Оренбурге. Об этом рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«В Оренбурге возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 статьи 282.2 УК РФ в связи с деятельностью ЛГБТ-клуба Pose», — написала Екатерина Мизулина в своем telegram-канале. По ее словам, подобное дело стало первым после признания ЛГБТ запрещенной организации.

ЛГБТ было признано экстремистской организацией 30 ноября 2023 года. Спустя время оно было включено в реестр Минюста, передает Life.

Верховный суд РФ постановил, что движение было создано США для того, чтобы ограничивать рождаемость. Также его представители пропагандируют идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака.

*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация

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В России было возбуждено первое уголовное дело против гей-клуба (ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация) Pose. Клуб находится в Оренбурге. Об этом рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. «В Оренбурге возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 статьи 282.2 УК РФ в связи с деятельностью ЛГБТ-клуба Pose», — написала Екатерина Мизулина в своем telegram-канале. По ее словам, подобное дело стало первым после признания ЛГБТ запрещенной организации. ЛГБТ было признано экстремистской организацией 30 ноября 2023 года. Спустя время оно было включено в реестр Минюста, передает Life. Верховный суд РФ постановил, что движение было создано США для того, чтобы ограничивать рождаемость. Также его представители пропагандируют идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака. *ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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