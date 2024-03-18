Мизулина: в РФ возбудили первое уголовное дело на гей-клуб*

В России было возбуждено первое уголовное дело против гей-клуба (ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация) Pose. Клуб находится в Оренбурге. Об этом рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
«В Оренбурге возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 статьи 282.2 УК РФ в связи с деятельностью ЛГБТ-клуба Pose», — написала Екатерина Мизулина в своем telegram-канале. По ее словам, подобное дело стало первым после признания ЛГБТ запрещенной организации.
ЛГБТ было признано экстремистской организацией 30 ноября 2023 года. Спустя время оно было включено в реестр Минюста, передает
Верховный суд РФ постановил, что движение было создано США для того, чтобы ограничивать рождаемость. Также его представители пропагандируют идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака.
*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация
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