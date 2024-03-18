Мишустин поручил сделать комфортнее городскую среду в регионах

18 марта 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Мишустин подчеркнул важность создания в регионах комфортной городской среды Фото: Владимир Андреев © URA.RU Создание благоприятных условий для жизни — приоритет правительства и одна из главных задач, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в своем послании Федеральному собранию. Об этом глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил на совещании с вице-премьерами, перейдя к теме комфортной городской среды. «Президент особо подчеркивал, что для создания благоприятных условий для жизни малых крупных населенных пунктов необходимо просто учитывать мнение самих жителей. Мы [правительство] этому уделяем пристальное внимание», — отметил Мишустин в эфире телеканала «Россия-24». Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» помогло создать 5,4 тысячи новых общественных пространств в 2024 году, рассказал Мишустин. Всего с 2019 года благоустроены более 65,2 тысячи территорий. «В Екатеринбурге по итогам голосования благоустроена общественная территория „солнечная аллея“ в микрорайоне „Солнечный“. Таких примеров у нас уже тысячи. Это только малая часть общественных мест», — рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин в своем отчете главе правительства. По его словам, создание комфортной городской среды дает импульс для развития малого и среднего бизнеса, внутреннего туризма и помогает создавать новые рабочие места. «Я знаю, что губернаторы очень хотят на такие конкурсы меня к себе пригласить. И есть целый ряд городов, которые так или иначе готовы к этому. Нужно выбрать исходя из того, где наиболее эффективно смогут поработать все представители регионов, которые так или иначе победили в конкурсе», — заключил Мишустин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Создание благоприятных условий для жизни — приоритет правительства и одна из главных задач, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в своем послании Федеральному собранию. Об этом глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил на совещании с вице-премьерами, перейдя к теме комфортной городской среды. «Президент особо подчеркивал, что для создания благоприятных условий для жизни малых крупных населенных пунктов необходимо просто учитывать мнение самих жителей. Мы [правительство] этому уделяем пристальное внимание», — отметил Мишустин в эфире телеканала «Россия-24». Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» помогло создать 5,4 тысячи новых общественных пространств в 2024 году, рассказал Мишустин. Всего с 2019 года благоустроены более 65,2 тысячи территорий. «В Екатеринбурге по итогам голосования благоустроена общественная территория „солнечная аллея“ в микрорайоне „Солнечный“. Таких примеров у нас уже тысячи. Это только малая часть общественных мест», — рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин в своем отчете главе правительства. По его словам, создание комфортной городской среды дает импульс для развития малого и среднего бизнеса, внутреннего туризма и помогает создавать новые рабочие места. «Я знаю, что губернаторы очень хотят на такие конкурсы меня к себе пригласить. И есть целый ряд городов, которые так или иначе готовы к этому. Нужно выбрать исходя из того, где наиболее эффективно смогут поработать все представители регионов, которые так или иначе победили в конкурсе», — заключил Мишустин.