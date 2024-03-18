Мэр из ХМАО поблагодарил жителей за активность на выборах

Глава Нижневартовского района Борис Саломатин поблагодарил жителей за активность во время выборов президента Российской Федерации. В голосовании приняли участие 94,65% жителей района.
«Благодарю всех, кто принял участие в выборах президента России, всех, кто работал для того, чтобы они прошли на высоком организационном уровне. Традиционно жители Нижневартовского района проявили высокую активность, гражданскую ответственность, приходили на избирательные участки семьями, трудовыми и творческими коллективами, с родными, близкими и друзьями. Результат — 94,65% от общего числа избирателей района, а это более 22 тысяч жителей», — отметил Саломатин.
Впервые приняли участие в выборах президента РФ 165 молодых людей, проживающих в муниципалитете. За Владимира Путина проголосовали 91,98% всех избирателей. «Это результат единой команды, в которой голос каждого важен, свидетельство нашей сплоченности, неравнодушного отношения к развитию страны, пониманию общих задач и нацеленности на реализацию стратегических целей, поставленных президентом России», — добавил глава района.
Ранее URA.RU писало, что Нижневартовский район стал лидером среди муниципалитетов ХМАО по числу проголосовавших. Явка почти во всех районах округа превысила 80%.
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