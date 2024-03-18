Иван Ургант высказался об отъезде из России. Видео

Иван Ургант заявил, что никуда не уезжал из России
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Народная премия E1.RU. Екатеринбург, ургант иван
Иван Ургант посетил церемонию прощания с актером Ширвиндтом Фото:

Телеведущий и актер Иван Ургант не покидал Россию. Так он ответил на вопрос о том, как долго собирается оставаться в стране.

«Я из России никуда не уезжал», — заявил Ургант корреспонденту telegram-канала SHOT. Однако на вопрос о том, собирается ли он возвращаться в эфир, телеведущий не ответил.

Иван Ургант 18 марта вместе с женой Натальей Кикнадзе посетил церемонию прощания с народным артистом РФ, худруком Театра сатиры Александром Ширвиндтом. Телеведущий произнес речь, в которой признался в любви к ушедшему актеру и отметил, что в его сердце всегда будет оставаться место для Ширвиндта.

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Телеведущий и актер Иван Ургант не покидал Россию. Так он ответил на вопрос о том, как долго собирается оставаться в стране. «Я из России никуда не уезжал», — заявил Ургант корреспонденту telegram-канала SHOT. Однако на вопрос о том, собирается ли он возвращаться в эфир, телеведущий не ответил. Иван Ургант 18 марта вместе с женой Натальей Кикнадзе посетил церемонию прощания с народным артистом РФ, худруком Театра сатиры Александром Ширвиндтом. Телеведущий произнес речь, в которой признался в любви к ушедшему актеру и отметил, что в его сердце всегда будет оставаться место для Ширвиндта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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