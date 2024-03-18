Иван Ургант заявил, что никуда не уезжал из России

Иван Ургант посетил церемонию прощания с актером Ширвиндтом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Телеведущий и актер Иван Ургант не покидал Россию. Так он ответил на вопрос о том, как долго собирается оставаться в стране.

«Я из России никуда не уезжал», — заявил Ургант корреспонденту telegram-канала SHOT. Однако на вопрос о том, собирается ли он возвращаться в эфир, телеведущий не ответил.

Иван Ургант 18 марта вместе с женой Натальей Кикнадзе посетил церемонию прощания с народным артистом РФ, худруком Театра сатиры Александром Ширвиндтом. Телеведущий произнес речь, в которой признался в любви к ушедшему актеру и отметил, что в его сердце всегда будет оставаться место для Ширвиндта.