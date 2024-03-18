Телеведущий и актер Иван Ургант не покидал Россию. Так он ответил на вопрос о том, как долго собирается оставаться в стране.
«Я из России никуда не уезжал», — заявил Ургант корреспонденту telegram-канала SHOT. Однако на вопрос о том, собирается ли он возвращаться в эфир, телеведущий не ответил.
Иван Ургант 18 марта вместе с женой Натальей Кикнадзе посетил церемонию прощания с народным артистом РФ, худруком Театра сатиры Александром Ширвиндтом. Телеведущий произнес речь, в которой признался в любви к ушедшему актеру и отметил, что в его сердце всегда будет оставаться место для Ширвиндта.
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