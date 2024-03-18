Следователи возбудили уголовное дело после гибели пермячки от глыбы льда

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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, оцепление, скр, место происшествия
На месте трагедии работают сотрудники краевого СУ СКР Фото:

После того, как в Березниках (Пермский край) на женщину упала глыба льда, и она скончалась, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«По данным следствия, днем 18 марта в Березниках женщина скончалась после того, как на нее с крыши здания упал лед. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека», — рассказали в ведомстве.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы. Ранее URA.RU сообщало, что очевидцы вызвали на место трагедии скорую помощь, но медикам не удалось спасти женщину.

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После того, как в Березниках (Пермский край) на женщину упала глыба льда, и она скончалась, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «По данным следствия, днем 18 марта в Березниках женщина скончалась после того, как на нее с крыши здания упал лед. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека», — рассказали в ведомстве. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы. Ранее URA.RU сообщало, что очевидцы вызвали на место трагедии скорую помощь, но медикам не удалось спасти женщину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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