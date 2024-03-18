Следователи возбудили уголовное дело после гибели пермячки от глыбы льда

18 марта 2024 в 19:22 Размер текста - 17 +

На месте трагедии работают сотрудники краевого СУ СКР Фото: Сергей Русанов © URA.RU После того, как в Березниках (Пермский край) на женщину упала глыба льда, и она скончалась, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «По данным следствия, днем 18 марта в Березниках женщина скончалась после того, как на нее с крыши здания упал лед. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека», — рассказали в ведомстве. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы. Ранее URA.RU сообщало, что очевидцы вызвали на место трагедии скорую помощь, но медикам не удалось спасти женщину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После того, как в Березниках (Пермский край) на женщину упала глыба льда, и она скончалась, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «По данным следствия, днем 18 марта в Березниках женщина скончалась после того, как на нее с крыши здания упал лед. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека», — рассказали в ведомстве. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы. Ранее URA.RU сообщало, что очевидцы вызвали на место трагедии скорую помощь, но медикам не удалось спасти женщину.