Следователи возбудили уголовное дело после гибели пермячки от глыбы льда

После того, как в Березниках (Пермский край) на женщину упала глыба льда, и она скончалась, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
«По данным следствия, днем 18 марта в Березниках женщина скончалась после того, как на нее с крыши здания упал лед. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека», — рассказали в ведомстве.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы. Ранее URA.RU сообщало, что очевидцы вызвали на место трагедии скорую помощь, но медикам не удалось спасти женщину.
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