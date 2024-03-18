На Wildberries начали продавать юбилейные монеты с символикой ХМАО. Скрин

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На маркетплейсах продают монеты с гербом ХМАО за 600 рублей Фото:

На маркетплейсе Wildberries появились десятирублевые монеты с изображением герба ХМАО, которые Центробанк выпустил к грядущему юбилею региона. Стоимость одного экземпляра варьируется от 119 до 437 рублей. На вопрос корреспондента URA.RU о ценообразовании продавец самой дорогой монеты ответил, что ценник зависит от комиссии торговой площадки и платы за доставку.

«Стоимость коллекционного экземпляра формируется из нескольких показателей. Это не только характеристики — год выпуска, тираж, редкость, сохранность, но и комиссии маркетплейса, условия логистики», — сообщил продавец.

Он предложил покупателю скидку при условии добавления товара в избранное. Продавец обещает прислать монету упакованной не только в водостойкую оболочку, но и в крафтовый пакет. На Ozon цена таких монет достигает 600 рублей. Эксперт по нумизматике поделился с агентством, что стоимость завышена. «На площадках для коллекционеров цена монеты — от 50 до 90 рублей», — отметил нумизмат.

Ранее URA.RU писало, что Центробанк РФ выпустил десятирублевую монету с изображением герба ХМАО. Губернатор региона Наталья Комарова поблагодарила за подарок к грядущему юбилею округа.

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На маркетплейсе Wildberries появились десятирублевые монеты с изображением герба ХМАО, которые Центробанк выпустил к грядущему юбилею региона. Стоимость одного экземпляра варьируется от 119 до 437 рублей. На вопрос корреспондента URA.RU о ценообразовании продавец самой дорогой монеты ответил, что ценник зависит от комиссии торговой площадки и платы за доставку. «Стоимость коллекционного экземпляра формируется из нескольких показателей. Это не только характеристики — год выпуска, тираж, редкость, сохранность, но и комиссии маркетплейса, условия логистики», — сообщил продавец. Он предложил покупателю скидку при условии добавления товара в избранное. Продавец обещает прислать монету упакованной не только в водостойкую оболочку, но и в крафтовый пакет. На Ozon цена таких монет достигает 600 рублей. Эксперт по нумизматике поделился с агентством, что стоимость завышена. «На площадках для коллекционеров цена монеты — от 50 до 90 рублей», — отметил нумизмат. Ранее URA.RU писало, что Центробанк РФ выпустил десятирублевую монету с изображением герба ХМАО. Губернатор региона Наталья Комарова поблагодарила за подарок к грядущему юбилею округа.
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