Прокуроры подключились к трагедии в Березниках, где пермячку убило глыбой льда

18 марта 2024 в 20:04 Размер текста - 17 +

Прокуратура проводит проверку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники прокуратуры Березников (Пермский край) проводят проверку по факту гибели женщины, на которую с крыши здания упала глыба льда. Об этом сообщается в официальном telegram-ведомства. «В ходе проверки надзорный орган даст оценку действию или бездействию должностных лиц управляющей компании, которая занимается обслуживанием дома, с крыши которого упал лед. Также прокуратура взяла на контроль проверку, которая проводится правоохранительными органами по факту гибели пермячки», — сообщает ведомство. Трагедия произошла в Березниках на Советском проспекте. Женщина шла по улице, когда сверху на нее упал лед. Прибывшие на место медики не смогли помочь пермячке, она скончалась. В следственном управлении СКР по Пермскому краю по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники прокуратуры Березников (Пермский край) проводят проверку по факту гибели женщины, на которую с крыши здания упала глыба льда. Об этом сообщается в официальном telegram-ведомства. «В ходе проверки надзорный орган даст оценку действию или бездействию должностных лиц управляющей компании, которая занимается обслуживанием дома, с крыши которого упал лед. Также прокуратура взяла на контроль проверку, которая проводится правоохранительными органами по факту гибели пермячки», — сообщает ведомство. Трагедия произошла в Березниках на Советском проспекте. Женщина шла по улице, когда сверху на нее упал лед. Прибывшие на место медики не смогли помочь пермячке, она скончалась. В следственном управлении СКР по Пермскому краю по факту случившегося возбуждено уголовное дело.