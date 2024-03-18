Прокуроры подключились к трагедии в Березниках, где пермячку убило глыбой льда

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Заседание областной думы. Курган, прокурор, прокуратура
Прокуратура проводит проверку Фото:

Сотрудники прокуратуры Березников (Пермский край) проводят проверку по факту гибели женщины, на которую с крыши здания упала глыба льда. Об этом сообщается в официальном telegram-ведомства.

«В ходе проверки надзорный орган даст оценку действию или бездействию должностных лиц управляющей компании, которая занимается обслуживанием дома, с крыши которого упал лед. Также прокуратура взяла на контроль проверку, которая проводится правоохранительными органами по факту гибели пермячки», — сообщает ведомство.

Трагедия произошла в Березниках на Советском проспекте. Женщина шла по улице, когда сверху на нее упал лед. Прибывшие на место медики не смогли помочь пермячке, она скончалась. В следственном управлении СКР по Пермскому краю по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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Сотрудники прокуратуры Березников (Пермский край) проводят проверку по факту гибели женщины, на которую с крыши здания упала глыба льда. Об этом сообщается в официальном telegram-ведомства. «В ходе проверки надзорный орган даст оценку действию или бездействию должностных лиц управляющей компании, которая занимается обслуживанием дома, с крыши которого упал лед. Также прокуратура взяла на контроль проверку, которая проводится правоохранительными органами по факту гибели пермячки», — сообщает ведомство. Трагедия произошла в Березниках на Советском проспекте. Женщина шла по улице, когда сверху на нее упал лед. Прибывшие на место медики не смогли помочь пермячке, она скончалась. В следственном управлении СКР по Пермскому краю по факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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