Bloomberg: Китай станет рекордсменом по импорту российской нефти

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Клипарт, бытовой газ. Пермь, нефть, нефтяная качалка
Китай может получить около 1,7 млн баррелей нефти в день в марте Фото:

Закупки Китаем российской нефти могут достичь в марте рекордной отметки. Это связано с возросшим спросом на марку Sokol, от которой Индия отказывается из-за опасений американских санкций. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Китай находится на пути к импорту рекордного количества российской нефти в этом месяце», — говорится в материале. Это связано с поставками в больших объемах нефти Sokol, которую избегает Индия из-за опасений санкций США.

По информации аналитиков, в марте Китай может получить около 1,7 млн баррелей нефти в день. Объемы поставок легкой нефти увеличатся до рекордного уровня в 379 тысяч баррелей в день.

Ранее Главное таможенное управление КНР сообщило, что в январе — сентябре 2023 года Китай значительно увеличил импорт нефти из России. Объем поставок вырос на 24,4%, достигнув 79,9 миллиона тонн. По итогам 2023 года товарооборот России со странами ближнего зарубежья составил рекордных 56,2 миллиарда долларов, передает «Национальная служба новостей».

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Закупки Китаем российской нефти могут достичь в марте рекордной отметки. Это связано с возросшим спросом на марку Sokol, от которой Индия отказывается из-за опасений американских санкций. Об этом сообщило агентство Bloomberg. «Китай находится на пути к импорту рекордного количества российской нефти в этом месяце», — говорится в материале. Это связано с поставками в больших объемах нефти Sokol, которую избегает Индия из-за опасений санкций США. По информации аналитиков, в марте Китай может получить около 1,7 млн баррелей нефти в день. Объемы поставок легкой нефти увеличатся до рекордного уровня в 379 тысяч баррелей в день. Ранее Главное таможенное управление КНР сообщило, что в январе — сентябре 2023 года Китай значительно увеличил импорт нефти из России. Объем поставок вырос на 24,4%, достигнув 79,9 миллиона тонн. По итогам 2023 года товарооборот России со странами ближнего зарубежья составил рекордных 56,2 миллиарда долларов, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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