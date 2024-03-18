Bloomberg: Китай станет рекордсменом по импорту российской нефти

18 марта 2024 в 20:10 Размер текста - 17 +

Китай может получить около 1,7 млн баррелей нефти в день в марте Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Закупки Китаем российской нефти могут достичь в марте рекордной отметки. Это связано с возросшим спросом на марку Sokol, от которой Индия отказывается из-за опасений американских санкций. Об этом сообщило агентство Bloomberg. «Китай находится на пути к импорту рекордного количества российской нефти в этом месяце», — говорится в материале. Это связано с поставками в больших объемах нефти Sokol, которую избегает Индия из-за опасений санкций США. По информации аналитиков, в марте Китай может получить около 1,7 млн баррелей нефти в день. Объемы поставок легкой нефти увеличатся до рекордного уровня в 379 тысяч баррелей в день. Ранее Главное таможенное управление КНР сообщило, что в январе — сентябре 2023 года Китай значительно увеличил импорт нефти из России. Объем поставок вырос на 24,4%, достигнув 79,9 миллиона тонн. По итогам 2023 года товарооборот России со странами ближнего зарубежья составил рекордных 56,2 миллиарда долларов, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Закупки Китаем российской нефти могут достичь в марте рекордной отметки. Это связано с возросшим спросом на марку Sokol, от которой Индия отказывается из-за опасений американских санкций. Об этом сообщило агентство Bloomberg. «Китай находится на пути к импорту рекордного количества российской нефти в этом месяце», — говорится в материале. Это связано с поставками в больших объемах нефти Sokol, которую избегает Индия из-за опасений санкций США. По информации аналитиков, в марте Китай может получить около 1,7 млн баррелей нефти в день. Объемы поставок легкой нефти увеличатся до рекордного уровня в 379 тысяч баррелей в день. Ранее Главное таможенное управление КНР сообщило, что в январе — сентябре 2023 года Китай значительно увеличил импорт нефти из России. Объем поставок вырос на 24,4%, достигнув 79,9 миллиона тонн. По итогам 2023 года товарооборот России со странами ближнего зарубежья составил рекордных 56,2 миллиарда долларов, передает «Национальная служба новостей».