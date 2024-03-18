Куйвашев отметил успех на президентских выборах в кругу «самых достойных»

18 марта 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Губернатор собрал тех, чей вклад посчитал наиболее значимым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Успех кампании по выборам президента в Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев отметил в узком составе. Он собрал чуть больше десяти человек — вероятно, тех, чьи заслуги посчитал наиболее значимыми. Состав получился необычным, поделился с URA.RU источник, знакомый с деталями встречи. Она прошла вечером 17 марта — сразу по окончании выборов в кабинете у политического вице-губернатора Олега Чемезова — основного организатора кампании. На ней присутствовали спикер заксобрания Людмила Бабушкина, депутаты Михаил Зубарев и Дмитрий Жуков (также возглавляет региональный исполком «Единой России»), доверенные лица Владимира Путина Лариса Крапивина и Дмитрий Шишкин, омбудсмен Татьяна Мерзлякова, сенаторы Виктор Шептий и Александр Высокинский, депутат Госдумы Максим Иванов, заместители губернатора Павел Креков и Валерий Чайников, а также мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. «Видимо, пригласили деятелей, чей вклад в итоговый результат оценен как наивысший», — полагает собеседник. По его словам, Куйвашев был «очень эмоционален», выражая благодарность всем присутствующим. Другой свидетель поделился забавным: Иванов отметил профессионализм Чемезова, назвав его самым, на его памяти, эффективным политическим администратором наравне с Владимиром Тунгусовым, которого Куйвашев уволил осенью 2018 года с поста вице-губернатора в ответ на саботаж на выборах в гордуму Екатеринбурга и фактически сделал персоной нон-грата свердловской политики. Но это сравнение было воспринято с пониманием. Голосование проходило 15—17 марта. Главный итог президентских выборов в Свердловской области — рекордные явка и уровень поддержки президента РФ Владимира Путина. Куйвашев и его команда перевыполнили установленный Кремлем план: общеобластная явка составила 71%, результат за Владимира Путина — 82%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Успех кампании по выборам президента в Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев отметил в узком составе. Он собрал чуть больше десяти человек — вероятно, тех, чьи заслуги посчитал наиболее значимыми. Состав получился необычным, поделился с URA.RU источник, знакомый с деталями встречи. Она прошла вечером 17 марта — сразу по окончании выборов в кабинете у политического вице-губернатора Олега Чемезова — основного организатора кампании. На ней присутствовали спикер заксобрания Людмила Бабушкина, депутаты Михаил Зубарев и Дмитрий Жуков (также возглавляет региональный исполком «Единой России»), доверенные лица Владимира Путина Лариса Крапивина и Дмитрий Шишкин, омбудсмен Татьяна Мерзлякова, сенаторы Виктор Шептий и Александр Высокинский, депутат Госдумы Максим Иванов, заместители губернатора Павел Креков и Валерий Чайников, а также мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. «Видимо, пригласили деятелей, чей вклад в итоговый результат оценен как наивысший», — полагает собеседник. По его словам, Куйвашев был «очень эмоционален», выражая благодарность всем присутствующим. Другой свидетель поделился забавным: Иванов отметил профессионализм Чемезова, назвав его самым, на его памяти, эффективным политическим администратором наравне с Владимиром Тунгусовым, которого Куйвашев уволил осенью 2018 года с поста вице-губернатора в ответ на саботаж на выборах в гордуму Екатеринбурга и фактически сделал персоной нон-грата свердловской политики. Но это сравнение было воспринято с пониманием. Голосование проходило 15—17 марта. Главный итог президентских выборов в Свердловской области — рекордные явка и уровень поддержки президента РФ Владимира Путина. Куйвашев и его команда перевыполнили установленный Кремлем план: общеобластная явка составила 71%, результат за Владимира Путина — 82%.