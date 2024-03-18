Жители ЯНАО на День оленевода будут соревноваться в северном ГТО

18 марта 2024 в 20:41 Размер текста - 17 +

Северный ГТО — спортивный сюрприз на День оленевода в Салехарде Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU новость из сюжета День оленевода — главный праздник Ямала В День оленевода в Салехарде пройдут соревнования по ГТО. В спортивных мероприятиях примут участие как дети, так и взрослые, сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы. «Дети посоревнуются в стрельбе по мишени, прыжках через мини-нарты и прыжках в длину. Взрослые — в прыжках через нарты, метании тынзяна на хорей, стрельбе из лука. Семьи будут вместе собирать небольшой чум и соревноваться в семейном прыжке», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Салехарда. По результатам состязаний будет определена тройка лучших участников. Победителям вручат сертификаты о выполнении северного ГТО, остальные получат памятные значки участников. День оленевода пройдет в Салехарде 23 и 24 марта. Освещать спортивные события праздника будет комментатор Дмитрий Губерниев, которого пригласил мэр города Алексей Титовский. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В День оленевода в Салехарде пройдут соревнования по ГТО. В спортивных мероприятиях примут участие как дети, так и взрослые, сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы. «Дети посоревнуются в стрельбе по мишени, прыжках через мини-нарты и прыжках в длину. Взрослые — в прыжках через нарты, метании тынзяна на хорей, стрельбе из лука. Семьи будут вместе собирать небольшой чум и соревноваться в семейном прыжке», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Салехарда. По результатам состязаний будет определена тройка лучших участников. Победителям вручат сертификаты о выполнении северного ГТО, остальные получат памятные значки участников. День оленевода пройдет в Салехарде 23 и 24 марта. Освещать спортивные события праздника будет комментатор Дмитрий Губерниев, которого пригласил мэр города Алексей Титовский.