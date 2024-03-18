Жители ЯНАО на День оленевода будут соревноваться в северном ГТО

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День оленевода.Салехард. 24 марта 2018 г, день оленевода, гонки на оленьих упряжках, кмнс
Северный ГТО — спортивный сюрприз на День оленевода в Салехарде Фото:
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День оленевода — главный праздник Ямала

В День оленевода в Салехарде пройдут соревнования по ГТО. В спортивных мероприятиях примут участие как дети, так и взрослые, сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы.

«Дети посоревнуются в стрельбе по мишени, прыжках через мини-нарты и прыжках в длину. Взрослые — в прыжках через нарты, метании тынзяна на хорей, стрельбе из лука. Семьи будут вместе собирать небольшой чум и соревноваться в семейном прыжке», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Салехарда.

По результатам состязаний будет определена тройка лучших участников. Победителям вручат сертификаты о выполнении северного ГТО, остальные получат памятные значки участников.

День оленевода пройдет в Салехарде 23 и 24 марта. Освещать спортивные события праздника будет комментатор Дмитрий Губерниев, которого пригласил мэр города Алексей Титовский.

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В День оленевода в Салехарде пройдут соревнования по ГТО. В спортивных мероприятиях примут участие как дети, так и взрослые, сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы. «Дети посоревнуются в стрельбе по мишени, прыжках через мини-нарты и прыжках в длину. Взрослые — в прыжках через нарты, метании тынзяна на хорей, стрельбе из лука. Семьи будут вместе собирать небольшой чум и соревноваться в семейном прыжке», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Салехарда. По результатам состязаний будет определена тройка лучших участников. Победителям вручат сертификаты о выполнении северного ГТО, остальные получат памятные значки участников. День оленевода пройдет в Салехарде 23 и 24 марта. Освещать спортивные события праздника будет комментатор Дмитрий Губерниев, которого пригласил мэр города Алексей Титовский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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