Жители ЯНАО на День оленевода будут соревноваться в северном ГТО

В День оленевода в Салехарде пройдут соревнования по ГТО. В спортивных мероприятиях примут участие как дети, так и взрослые, сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы.
«Дети посоревнуются в стрельбе по мишени, прыжках через мини-нарты и прыжках в длину. Взрослые — в прыжках через нарты, метании тынзяна на хорей, стрельбе из лука. Семьи будут вместе собирать небольшой чум и соревноваться в семейном прыжке», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Салехарда.
По результатам состязаний будет определена тройка лучших участников. Победителям вручат сертификаты о выполнении северного ГТО, остальные получат памятные значки участников.
День оленевода пройдет в Салехарде 23 и 24 марта. Освещать спортивные события праздника будет комментатор Дмитрий Губерниев, которого пригласил мэр города Алексей Титовский.
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