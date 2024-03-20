В Кургане экс-начальника центра УФСИН Кирова уволили по причине утраты доверия

21 марта 2024 в 08:33 Размер текста - 17 +

Суд заставил курганское УФСИН уволить начальника центра из-за следствия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура добилась через суд изменения формулировки увольнения экс-начальника исправительного центра курганского УФСИН Алексея Кирова. В его трудовой книжке будет запись об утрате доверия. Вероятным основанием стало возбуждение уголовного дела. Иск ведомства рассмотрел городской суд Кургана. «Гражданские дела — первая инстанция. Истец: прокуратура Курганской области. Ответчик: УФСИН России по Курганской области», — говорится в картотеке горсуда. В качестве третьего лица указан бывший начальник участка исправительного центра при ИК-1 г. Кургана Алексей Киров. Спор касался трудовых отношений. По данным источников редакции, иск был подан после того, как мужчину уволили после проверки из-за возбуждения уголовного дела о взяточничестве. Редакция обратилась в пресс-службу суда за комментариями. В суде пояснили, что прокуратура требовала от управления системы наказаний региона изменить формулировку при увольнении сотрудника. Суд согласился с иском. Вместо формулировки «в связи с расторжением контракта» управление обязали вписать новую причину, «в связи с утратой доверия». О поборах в исправительном центре курганской ИК-1 стало известно весной 2023 года. В месте, где живут приговоренные к принудительным работам, с осужденных собирали взятки. Двоим зекам пришлось якобы по просьбе начальника купить электронные устройства. После проверки начальника уволили, материалы передали в СУ СК. Уголовные дела о взяточничестве в отношении осужденных закрыли по причине активной помощи следствию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура добилась через суд изменения формулировки увольнения экс-начальника исправительного центра курганского УФСИН Алексея Кирова. В его трудовой книжке будет запись об утрате доверия. Вероятным основанием стало возбуждение уголовного дела. Иск ведомства рассмотрел городской суд Кургана. «Гражданские дела — первая инстанция. Истец: прокуратура Курганской области. Ответчик: УФСИН России по Курганской области», — говорится в картотеке горсуда. В качестве третьего лица указан бывший начальник участка исправительного центра при ИК-1 г. Кургана Алексей Киров. Спор касался трудовых отношений. По данным источников редакции, иск был подан после того, как мужчину уволили после проверки из-за возбуждения уголовного дела о взяточничестве. Редакция обратилась в пресс-службу суда за комментариями. В суде пояснили, что прокуратура требовала от управления системы наказаний региона изменить формулировку при увольнении сотрудника. Суд согласился с иском. Вместо формулировки «в связи с расторжением контракта» управление обязали вписать новую причину, «в связи с утратой доверия». О поборах в исправительном центре курганской ИК-1 стало известно весной 2023 года. В месте, где живут приговоренные к принудительным работам, с осужденных собирали взятки. Двоим зекам пришлось якобы по просьбе начальника купить электронные устройства. После проверки начальника уволили, материалы передали в СУ СК. Уголовные дела о взяточничестве в отношении осужденных закрыли по причине активной помощи следствию.