Путин объяснил, как в РФ будет создаваться новая система сбора налогов

18 марта 2024 в 20:38 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что вопрос выравнивания зарплат в социальной сфере станет одним из серьезнейших дискуссий в парламенте Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин указал на необходимость реформы налоговой системы в стране, которая будет стабильна на протяжении «минимум шести лет». Власти будут аккуратно подходить к этому вопросу. Об этом глава государства заявил в ходе общения с кандидатами на пост президента РФ. «Это (выравнивание зарплат в социальной сфере по регионам, — прим. URA.RU) и вопрос источников. Это касается и изменения в налоговой системе. Надо создать такую систему, которая была бы стабильной на протяжении хотя бы шести лет, которую мы бы не меняли <…> КПРФ всегда говорили, что у нас система налогообложения должна быть более справедливой», — сказал Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». По словам главы государства, этот вопрос станет одним из серьезнейших дискуссий в парламенте. Правительство должно будет предложить свои варианты решения, при этом «нужно быть очень аккуратными». Путин заверил, что власти придут к «золотой середине» и найдут выверенные решения. Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею о прогрессивном налогообложении. Он выразил уверенность, что общество положительно примет новые инициативы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин указал на необходимость реформы налоговой системы в стране, которая будет стабильна на протяжении «минимум шести лет». Власти будут аккуратно подходить к этому вопросу. Об этом глава государства заявил в ходе общения с кандидатами на пост президента РФ. «Это (выравнивание зарплат в социальной сфере по регионам, — прим. URA.RU) и вопрос источников. Это касается и изменения в налоговой системе. Надо создать такую систему, которая была бы стабильной на протяжении хотя бы шести лет, которую мы бы не меняли <…> КПРФ всегда говорили, что у нас система налогообложения должна быть более справедливой», — сказал Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». По словам главы государства, этот вопрос станет одним из серьезнейших дискуссий в парламенте. Правительство должно будет предложить свои варианты решения, при этом «нужно быть очень аккуратными». Путин заверил, что власти придут к «золотой середине» и найдут выверенные решения. Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею о прогрессивном налогообложении. Он выразил уверенность, что общество положительно примет новые инициативы.