Путин объяснил, как в РФ будет создаваться новая система сбора налогов

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир, топ
Путин заявил, что вопрос выравнивания зарплат в социальной сфере станет одним из серьезнейших дискуссий в парламенте Фото:

Президент России Владимир Путин указал на необходимость реформы налоговой системы в стране, которая будет стабильна на протяжении «минимум шести лет». Власти будут аккуратно подходить к этому вопросу. Об этом глава государства заявил в ходе общения с кандидатами на пост президента РФ.

«Это (выравнивание зарплат в социальной сфере по регионам, — прим. URA.RU) и вопрос источников. Это касается и изменения в налоговой системе. Надо создать такую систему, которая была бы стабильной на протяжении хотя бы шести лет, которую мы бы не меняли <…> КПРФ всегда говорили, что у нас система налогообложения должна быть более справедливой», — сказал Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

По словам главы государства, этот вопрос станет одним из серьезнейших дискуссий в парламенте. Правительство должно будет предложить свои варианты решения, при этом «нужно быть очень аккуратными». Путин заверил, что власти придут к «золотой середине» и найдут выверенные решения.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею о прогрессивном налогообложении. Он выразил уверенность, что общество положительно примет новые инициативы.

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Президент России Владимир Путин указал на необходимость реформы налоговой системы в стране, которая будет стабильна на протяжении «минимум шести лет». Власти будут аккуратно подходить к этому вопросу. Об этом глава государства заявил в ходе общения с кандидатами на пост президента РФ. «Это (выравнивание зарплат в социальной сфере по регионам, — прим. URA.RU) и вопрос источников. Это касается и изменения в налоговой системе. Надо создать такую систему, которая была бы стабильной на протяжении хотя бы шести лет, которую мы бы не меняли <…> КПРФ всегда говорили, что у нас система налогообложения должна быть более справедливой», — сказал Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». По словам главы государства, этот вопрос станет одним из серьезнейших дискуссий в парламенте. Правительство должно будет предложить свои варианты решения, при этом «нужно быть очень аккуратными». Путин заверил, что власти придут к «золотой середине» и найдут выверенные решения. Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею о прогрессивном налогообложении. Он выразил уверенность, что общество положительно примет новые инициативы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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