Взяточник из УКС Салехарда сотрудничал с прокуратурой и избежал колонии

19 марта 2024 в 10:02 Размер текста - 17 +

Суд приговорил взяточника из УКС Салехарда к штрафу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале Суд Салехарда (ЯНАО) признал виновным в получении взяток в особо крупном размере экс-инженера управления капитального строительства (УКС) окружной столицы Ивана Рудика. Его приговорили к уплате трехмиллионного штрафа, сообщают в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО. «По данным следствия и суда, в 2021 и 2023 годах начальник отдела технического надзора МКУ „Управление капитального строительства“ и его подчиненный — инженер отдела получили от субподрядчика взятку в размере 2 млн 290 тысяч рублей. Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей с конфискацией имущества на сумму 1 млн 590 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Чиновник-взяточник и его подчиненный подписывали акты выполненных строительно-монтажных работ на объекте «Инженерное обеспечение полигона ТБО Салехарда». Также визировали справки об их стоимости и затратах до фактического выполнения работ. Гуманность суда объясняется тем, что Рудик признал вину в ходе следствия, заключил досудебное соглашение с окружной прокуратурой и дал показания против начальника техотдела УКС Романа Попова, в отношении которого также было возбуждено уголовное дело. Попов был задержан силовиками. Несмотря на то, что следователи настаивали на заключение его под стражу, судья оставил подозреваемого на свободе, отпустив его под залог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд Салехарда (ЯНАО) признал виновным в получении взяток в особо крупном размере экс-инженера управления капитального строительства (УКС) окружной столицы Ивана Рудика. Его приговорили к уплате трехмиллионного штрафа, сообщают в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО. «По данным следствия и суда, в 2021 и 2023 годах начальник отдела технического надзора МКУ „Управление капитального строительства“ и его подчиненный — инженер отдела получили от субподрядчика взятку в размере 2 млн 290 тысяч рублей. Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей с конфискацией имущества на сумму 1 млн 590 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Чиновник-взяточник и его подчиненный подписывали акты выполненных строительно-монтажных работ на объекте «Инженерное обеспечение полигона ТБО Салехарда». Также визировали справки об их стоимости и затратах до фактического выполнения работ. Гуманность суда объясняется тем, что Рудик признал вину в ходе следствия, заключил досудебное соглашение с окружной прокуратурой и дал показания против начальника техотдела УКС Романа Попова, в отношении которого также было возбуждено уголовное дело. Попов был задержан силовиками. Несмотря на то, что следователи настаивали на заключение его под стражу, судья оставил подозреваемого на свободе, отпустив его под залог.