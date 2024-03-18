Путин поздравил россиян с воссоединением Крыма

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Владимир Путин появился на концерте в честь воссоединения России и Крыма Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил всех россиян с воссоединением Крыма и РФ. На концерте в честь 10-летия присоединения полуострова он отметил, что Крым — это прежде всего люди.

«Крым вернулся в родную гавань. Крым — это не только стратегически важная территория, это история и гордость. Крым — это прежде всего люди, они наша гордость», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир концерта шел на Пятом канале, сам концерт — на Красной площади.

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Президент России Владимир Путин поздравил всех россиян с воссоединением Крыма и РФ. На концерте в честь 10-летия присоединения полуострова он отметил, что Крым — это прежде всего люди. «Крым вернулся в родную гавань. Крым — это не только стратегически важная территория, это история и гордость. Крым — это прежде всего люди, они наша гордость», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир концерта шел на Пятом канале, сам концерт — на Красной площади.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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