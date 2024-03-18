Путин поздравил россиян с воссоединением Крыма

Владимир Путин появился на концерте в честь воссоединения России и Крыма
Президент России Владимир Путин поздравил всех россиян с воссоединением Крыма и РФ. На концерте в честь 10-летия присоединения полуострова он отметил, что Крым — это прежде всего люди.
«Крым вернулся в родную гавань. Крым — это не только стратегически важная территория, это история и гордость. Крым — это прежде всего люди, они наша гордость», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир концерта шел на Пятом канале, сам концерт — на Красной площади.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.