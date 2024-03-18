Общество ЖКХ и Городская среда Замглавы Кургана Медведев повторно выехал на место потопа на улице Дзержинского 18 марта 2024 в 23:25 Размер текста - 17 + Проезжую часть улицы Дзержинского затопило водой из коллектора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заместитель мэра Кургана — глава департамента ЖКХ Роман Медведев повторно побывал на месте потопа по улице Дзержинского, чтобы проверить работу коммунальных служб. Об этом рассказала пресс-служба мэрии. «Вечером (18 марта — прим. URA.RU) замглавы Кургана, директор департамента ЖКХ Роман Медведев выезжал на улицу Дзержинского с очередной проверкой. Сейчас кольцо полностью сухое. Вода продолжает убывать. Подтопленным в настоящий момент остается участок напротив дома №60», — написано в telegram-канале ведомства. Причиной подтопления стало короткое замыкание на кабельной линии. Из-за этого произошел сбой в работе перекачивающей станции, вода вытекла на проезжую часть. По месте Медведев ставил перед подрядчиками задачу по незамедлительному устранению нештатной ситуации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Заместитель мэра Кургана — глава департамента ЖКХ Роман Медведев повторно побывал на месте потопа по улице Дзержинского, чтобы проверить работу коммунальных служб. Об этом рассказала пресс-служба мэрии. «Вечером (18 марта — прим. URA.RU) замглавы Кургана, директор департамента ЖКХ Роман Медведев выезжал на улицу Дзержинского с очередной проверкой. Сейчас кольцо полностью сухое. Вода продолжает убывать. Подтопленным в настоящий момент остается участок напротив дома №60», — написано в telegram-канале ведомства. Причиной подтопления стало короткое замыкание на кабельной линии. Из-за этого произошел сбой в работе перекачивающей станции, вода вытекла на проезжую часть. По месте Медведев ставил перед подрядчиками задачу по незамедлительному устранению нештатной ситуации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям