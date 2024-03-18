Замглавы Кургана Медведев повторно выехал на место потопа на улице Дзержинского

Заместитель мэра Кургана — глава департамента ЖКХ Роман Медведев повторно побывал на месте потопа по улице Дзержинского, чтобы проверить работу коммунальных служб. Об этом рассказала пресс-служба мэрии.
«Вечером (18 марта — прим. URA.RU) замглавы Кургана, директор департамента ЖКХ Роман Медведев выезжал на улицу Дзержинского с очередной проверкой. Сейчас кольцо полностью сухое. Вода продолжает убывать. Подтопленным в настоящий момент остается участок напротив дома №60», — написано в telegram-канале ведомства.
Причиной подтопления стало короткое замыкание на кабельной линии. Из-за этого произошел сбой в работе перекачивающей станции, вода вытекла на проезжую часть. По месте Медведев ставил перед подрядчиками задачу по незамедлительному устранению нештатной ситуации.
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