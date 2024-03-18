Прокуратура: под завалами в Амурской области находятся 15 человек

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Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение Мариинский прииск. Свердловская область, шахта, шахтер, горнопроходчики, работа под землей, забой
Причины произошедшего пока неизвестны Фото:

По предварительной информации, 15 человек могут находиться под завалами после обвала рудника в Амурской области. Об этом рассказали в местной прокуратуре.

«На территории золотодобывающего прииска в Зейском муниципальном округе рухнула горная порода. По предварительной информации, под завалом находится 15 человек», — говорится в сообщении прокуратуры Амурской области в telegram-канале. На место ЧП отправился прокурор Зейского района Магомед Алиев.

Причины обрушения пока неизвестны. Ранее в правоохранительных органах сообщили, что вход к руднику завален.

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По предварительной информации, 15 человек могут находиться под завалами после обвала рудника в Амурской области. Об этом рассказали в местной прокуратуре. «На территории золотодобывающего прииска в Зейском муниципальном округе рухнула горная порода. По предварительной информации, под завалом находится 15 человек», — говорится в сообщении прокуратуры Амурской области в telegram-канале. На место ЧП отправился прокурор Зейского района Магомед Алиев. Причины обрушения пока неизвестны. Ранее в правоохранительных органах сообщили, что вход к руднику завален.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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