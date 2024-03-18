Прокуратура: под завалами в Амурской области находятся 15 человек

Причины произошедшего пока неизвестны
По предварительной информации, 15 человек могут находиться под завалами после обвала рудника в Амурской области. Об этом рассказали в местной прокуратуре.
«На территории золотодобывающего прииска в Зейском муниципальном округе рухнула горная порода. По предварительной информации, под завалом находится 15 человек», — говорится в сообщении прокуратуры Амурской области в
Причины обрушения пока неизвестны. Ранее в правоохранительных органах сообщили, что вход к руднику завален.
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