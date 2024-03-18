Прокуратура: под завалами в Амурской области находятся 15 человек

18 марта 2024 в 22:50 Размер текста - 17 +

Причины произошедшего пока неизвестны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По предварительной информации, 15 человек могут находиться под завалами после обвала рудника в Амурской области. Об этом рассказали в местной прокуратуре. «На территории золотодобывающего прииска в Зейском муниципальном округе рухнула горная порода. По предварительной информации, под завалом находится 15 человек», — говорится в сообщении прокуратуры Амурской области в telegram-канале . На место ЧП отправился прокурор Зейского района Магомед Алиев. Причины обрушения пока неизвестны. Ранее в правоохранительных органах сообщили, что вход к руднику завален. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По предварительной информации, 15 человек могут находиться под завалами после обвала рудника в Амурской области. Об этом рассказали в местной прокуратуре. «На территории золотодобывающего прииска в Зейском муниципальном округе рухнула горная порода. По предварительной информации, под завалом находится 15 человек», — говорится в сообщении прокуратуры Амурской области в telegram-канале. На место ЧП отправился прокурор Зейского района Магомед Алиев. Причины обрушения пока неизвестны. Ранее в правоохранительных органах сообщили, что вход к руднику завален.