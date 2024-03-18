Гладков заявил об экстренной эвакуации части жителей Белгородской области

18 марта 2024 в 23:14 Размер текста - 17 +

Эвакуированных жителей накормят и организуют для них досуг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители села Введенская Готня в Белгородской области будут эвакуированы на время извлечения найденного взрывоопасного предмета. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В селе Введенская Готня Ракитянского района обнаружен взрывоопасный предмет. Завтра утром саперы министерства обороны начнут работы по его извлечению. На время работ решили часть жителей села временно перевезти в Ракитное во Дворец культуры „Молодежный“», — написал глава региона в своем telegram-канале. Губернатор Белгородской области добавил, что эвакуированных жителей накормят и организуют для них досуг. Гладков также уточнил, что после завершения операции по извлечению предмет будет транспортирован на полигон для последующего уничтожения. ВСУ усилили обстрелы Белгорода, это произошло в последний день выборов президента РФ. Подробнее об этом — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители села Введенская Готня в Белгородской области будут эвакуированы на время извлечения найденного взрывоопасного предмета. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В селе Введенская Готня Ракитянского района обнаружен взрывоопасный предмет. Завтра утром саперы министерства обороны начнут работы по его извлечению. На время работ решили часть жителей села временно перевезти в Ракитное во Дворец культуры „Молодежный“», — написал глава региона в своем telegram-канале. Губернатор Белгородской области добавил, что эвакуированных жителей накормят и организуют для них досуг. Гладков также уточнил, что после завершения операции по извлечению предмет будет транспортирован на полигон для последующего уничтожения. ВСУ усилили обстрелы Белгорода, это произошло в последний день выборов президента РФ. Подробнее об этом — в материале URA.RU.