ВСУ усилили атаки на Белгород в последний день выборов: главное об СВО к вечеру 17 марта

Минобороны РФ: в Запорожской области под контроль взят населенный пункт Мирное

17 марта 2024 в 22:10 Размер текста - 17 +

Из-за атаки ВСУ по Белгороду погибли местные жители Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород, По сообщениям главы региона Вячеслава Гладкова, известно, что над регионом сработала система ПВО. В результате обстрела ВСУ погиб местный житель и 16-летняя девочка, еще 11 человек ранено. URA.RU приводит главные новости к вечеру 17 марта. «Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. К большому сожалению, есть погибший», — заявил Гладков в своем telegram-канале. Он также отметил, что в ходе обстрела были выявлены разрушения в 36 квартирах 17 многоквартирных домов, 9 частных домовладениях, на трех хозсубъектах. Утром он сообщал о гибели 16-летней девочки. Уничтожено два реактивных БПЛА над Брянской областью Российскими средствами ПВО над Брянской областью было уничтожено два реактивных беспилотника. «Два реактивных беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территорией Брянского района силами ПВО Министерства обороны РФ», — сообщил губернатор Александр Богомаз у себя в Telegram. Он также отметил, что пострадавших и разрушений нет. ВС РФ сбили американский вертолет Военкор Поддубный сообщил сбитом американском самолете в районе украинской Лукашовки. «Воины армии России сбили вертолет противника UH-60 „Black Hawk“ американского производства с десантом на борту», — заявил Поддубный в telegram-канале. По информации военкора, на борту вертолета могло быть около 20 человек. В МО РФ информацию не комментировали. Купянское направление «Западная» группировка войск отразила три контратаки бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Среди потерь противника четыре автомобиля и до 90 военнослужащих. Также были повреждены артиллерийская система М777 производства США и гаубица FH70 производства Великобритании, сообщает Минобороны РФ. Белгородская область В районе населенного пункта Козинка ВС РФ пресекла попытки проникновения на приграничную территорию РФ диверсионно-разведывательных групп боевиков ВСУ. Противник потерял боевую машину РСЗО «Вампир» чешского производства, около 65 украинских боевиков и оружие Д-20. Также ВСУ пытались атаковать объекты в Белгородской области с помощью реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire и «Ураган». «Около 8.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и трех снарядов реактивной системы залпового огня „Ураган“», — сообщили в МО РФ. Донецкое и южно-донецкое направления Новость по теме Карта СВО на Украине 17 марта: ВСУ атаковали Россию 35 БПЛА в последний день выборов Бойцы «Южной» группировки войск нанесли поражения бригадам ВСУ в регионах населенных пунктов Богдановка, Красное, Курдюмовка, Перше Травно, Клещеевка и Андреевка ДНР. Среди потерь противника две боевые бронированные машины, пять автомобилей и до 200 военнослужащих. Также ВС РФ поразили завод по ремонту техники ВСУ в Николаевке. По словам координатора местного подполья, один из ударов по военным объектам в городе Николаев пришелся на Николаевский бронетанковый завод. Отмечается, что туда на днях были привезены западные танки Leopard 2, сообщает РИА Новости. Подразделение группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области. И отразили контратаку механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водного ДНР. Потери противника составили около 120 военнослужащих и три автомобиля. Авдеевское направление Подразделение группировки войск «Центр» отразило девять контратак бригад ВСУ. Отмечается, что атаки отражены в районах населенных пунктов Ленинское, Шумы, Новобахмутовка, Водяное, Бердычи и Первомайское ДНР. Противник потерял две боевые бронированные машины, десять автомобилей и до 380 военнослужащих. Херсонское направление Бойцы группировки «Днепр» нанесли поражения бригадам ВСУ в районах Новоданиловки, Работино, Жеребянки Запорожской области, а также Ольговки, Михайловки и Никольского Херсонской области. Среди потерь ВСУ около 40 военнослужащих, два автомобиля. За сутки было сбито 168 БПЛА Средствами противовоздушной защиты, радиоэлектронной борьбы и огнем из стрелкового оружия сбиты 168 украинских беспилотных летательных аппаратов. Также Министерство обороны РФ отмечает, что было сбито 23 реактивных ранеты РСЗО «Вампир» любого производства и переделанная для ударов по наземным целям зенитная управляемая ракета С-200. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород, По сообщениям главы региона Вячеслава Гладкова, известно, что над регионом сработала система ПВО. В результате обстрела ВСУ погиб местный житель и 16-летняя девочка, еще 11 человек ранено. URA.RU приводит главные новости к вечеру 17 марта. «Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. К большому сожалению, есть погибший», — заявил Гладков в своем telegram-канале. Он также отметил, что в ходе обстрела были выявлены разрушения в 36 квартирах 17 многоквартирных домов, 9 частных домовладениях, на трех хозсубъектах. Утром он сообщал о гибели 16-летней девочки. Российскими средствами ПВО над Брянской областью было уничтожено два реактивных беспилотника. «Два реактивных беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территорией Брянского района силами ПВО Министерства обороны РФ», — сообщил губернатор Александр Богомаз у себя в Telegram. Он также отметил, что пострадавших и разрушений нет. Военкор Поддубный сообщил сбитом американском самолете в районе украинской Лукашовки. «Воины армии России сбили вертолет противника UH-60 „Black Hawk“ американского производства с десантом на борту», — заявил Поддубный в telegram-канале. По информации военкора, на борту вертолета могло быть около 20 человек. В МО РФ информацию не комментировали. «Западная» группировка войск отразила три контратаки бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Среди потерь противника четыре автомобиля и до 90 военнослужащих. Также были повреждены артиллерийская система М777 производства США и гаубица FH70 производства Великобритании, сообщает Минобороны РФ. В районе населенного пункта Козинка ВС РФ пресекла попытки проникновения на приграничную территорию РФ диверсионно-разведывательных групп боевиков ВСУ. Противник потерял боевую машину РСЗО «Вампир» чешского производства, около 65 украинских боевиков и оружие Д-20. Также ВСУ пытались атаковать объекты в Белгородской области с помощью реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire и «Ураган». «Около 8.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и трех снарядов реактивной системы залпового огня „Ураган“», — сообщили в МО РФ. Бойцы «Южной» группировки войск нанесли поражения бригадам ВСУ в регионах населенных пунктов Богдановка, Красное, Курдюмовка, Перше Травно, Клещеевка и Андреевка ДНР. Среди потерь противника две боевые бронированные машины, пять автомобилей и до 200 военнослужащих. Также ВС РФ поразили завод по ремонту техники ВСУ в Николаевке. По словам координатора местного подполья, один из ударов по военным объектам в городе Николаев пришелся на Николаевский бронетанковый завод. Отмечается, что туда на днях были привезены западные танки Leopard 2, сообщает РИА Новости. Подразделение группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области. И отразили контратаку механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водного ДНР. Потери противника составили около 120 военнослужащих и три автомобиля. Подразделение группировки войск «Центр» отразило девять контратак бригад ВСУ. Отмечается, что атаки отражены в районах населенных пунктов Ленинское, Шумы, Новобахмутовка, Водяное, Бердычи и Первомайское ДНР. Противник потерял две боевые бронированные машины, десять автомобилей и до 380 военнослужащих. Бойцы группировки «Днепр» нанесли поражения бригадам ВСУ в районах Новоданиловки, Работино, Жеребянки Запорожской области, а также Ольговки, Михайловки и Никольского Херсонской области. Среди потерь ВСУ около 40 военнослужащих, два автомобиля. Средствами противовоздушной защиты, радиоэлектронной борьбы и огнем из стрелкового оружия сбиты 168 украинских беспилотных летательных аппаратов. Также Министерство обороны РФ отмечает, что было сбито 23 реактивных ранеты РСЗО «Вампир» любого производства и переделанная для ударов по наземным целям зенитная управляемая ракета С-200.