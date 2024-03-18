Политологи заявили о сломе традиции на выборах в Москве

Последние выборы президента РФ изменили традиции голосования в Москве

18 марта 2024 в 23:54 Размер текста - 17 +

Асафов заявил, что жители Москвы показали исторический результат на выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Результаты голосования в Москве сломили две традиции выборов — низкую явку и протестное голосование. К такому мнению пришли политологи в ходе круглого стола «Выборы президента 2024: О чем говорят результаты». «Безусловно, тот беспрецедентный уровень поддержки президента, который показала нам историческая явка — для Москвы это очень важный рекорд. Никогда до нынешних выборов Москва не выбиралась за 60%. Сейчас общая явка по столице — 66%. И здесь, безусловно, это и значимость личного участия в выборах, и эмоциональные, идеологические мотивы, консолидация вокруг флага», — подчеркнул первый зампредседателя комиссии Общественной Палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов. Политолог связал этот результат также и с возможностью отдать свой голос при помощи дистанционного электронного голосования. «Выросло доверие к избирательной системе благодаря применению, в том числе, понятных технологических инструментов с учетом роста цифровизации в городе. Житель Москвы окружен цифровыми инструментами для жизни, он проверяет уроки, платит квартплату, за ЖКХ, заказывает продукты. Так или иначе, он живет в более цифровой среде, чем некоторые другие регионы», — отметил политолог. При этом управляющий директор по взаимодействию с экспертным сообществом Экспертного института социальных исследований Фирдус Алиев напомнил, что любые электоральные процессы в Москве всегда сопровождались «негативистскими настроениями». Однако он подметил, что в ходе этих выборов, никаких признаков этого не проявлялось. Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков подытожил: «негодяи уехали». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Результаты голосования в Москве сломили две традиции выборов — низкую явку и протестное голосование. К такому мнению пришли политологи в ходе круглого стола «Выборы президента 2024: О чем говорят результаты». «Безусловно, тот беспрецедентный уровень поддержки президента, который показала нам историческая явка — для Москвы это очень важный рекорд. Никогда до нынешних выборов Москва не выбиралась за 60%. Сейчас общая явка по столице — 66%. И здесь, безусловно, это и значимость личного участия в выборах, и эмоциональные, идеологические мотивы, консолидация вокруг флага», — подчеркнул первый зампредседателя комиссии Общественной Палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов. Политолог связал этот результат также и с возможностью отдать свой голос при помощи дистанционного электронного голосования. «Выросло доверие к избирательной системе благодаря применению, в том числе, понятных технологических инструментов с учетом роста цифровизации в городе. Житель Москвы окружен цифровыми инструментами для жизни, он проверяет уроки, платит квартплату, за ЖКХ, заказывает продукты. Так или иначе, он живет в более цифровой среде, чем некоторые другие регионы», — отметил политолог. При этом управляющий директор по взаимодействию с экспертным сообществом Экспертного института социальных исследований Фирдус Алиев напомнил, что любые электоральные процессы в Москве всегда сопровождались «негативистскими настроениями». Однако он подметил, что в ходе этих выборов, никаких признаков этого не проявлялось. Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков подытожил: «негодяи уехали».