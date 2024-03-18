18 марта 2024

Telegram выпустил облигации на 330 миллионов долларов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Google и Telegram. Тюмень, смартфон, telegram, телеграм
Telegram выпустил облигации, чтобы поддержать ускоренное расширение Фото:

На прошлой неделе Telegram выпустил облигации на сумму в 330 миллионов долларов. Это было сделано, чтобы поддержать ускоренное расширение мессенджера, рассказал его основатель Павел Дуров.

«На прошлой неделе мы выпустили облигации на сумму в 330 миллионов долларов, чтобы обеспечить продолжающееся расширение Telegram ускоренными темпами. … Я горжусь тем, что каждый раз, когда мы выпускаем облигации, мы совершенствуемся в этом процессе», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Также он сообщил, что спрос на облигации превысил предложение, а их покупателями стали «глобальные фонды высочайшего уровня с безупречной репутацией». Условия облигаций оказались выгодными и для самой компании, отметил основатель.

Летом прошлого года Дуров заявил, что хранит часть своих денег в криптовалюте Bitcoin. Также какое-то количество средств он вкладывает в Toncoin (TON).

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На прошлой неделе Telegram выпустил облигации на сумму в 330 миллионов долларов. Это было сделано, чтобы поддержать ускоренное расширение мессенджера, рассказал его основатель Павел Дуров. «На прошлой неделе мы выпустили облигации на сумму в 330 миллионов долларов, чтобы обеспечить продолжающееся расширение Telegram ускоренными темпами. … Я горжусь тем, что каждый раз, когда мы выпускаем облигации, мы совершенствуемся в этом процессе», — написал Дуров в своем Telegram-канале. Также он сообщил, что спрос на облигации превысил предложение, а их покупателями стали «глобальные фонды высочайшего уровня с безупречной репутацией». Условия облигаций оказались выгодными и для самой компании, отметил основатель. Летом прошлого года Дуров заявил, что хранит часть своих денег в криптовалюте Bitcoin. Также какое-то количество средств он вкладывает в Toncoin (TON).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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