Telegram выпустил облигации на 330 миллионов долларов

18 марта 2024 в 23:49 Размер текста - 17 +

Telegram выпустил облигации, чтобы поддержать ускоренное расширение Фото: Денис Моргунов © URA.RU На прошлой неделе Telegram выпустил облигации на сумму в 330 миллионов долларов. Это было сделано, чтобы поддержать ускоренное расширение мессенджера, рассказал его основатель Павел Дуров. «На прошлой неделе мы выпустили облигации на сумму в 330 миллионов долларов, чтобы обеспечить продолжающееся расширение Telegram ускоренными темпами. … Я горжусь тем, что каждый раз, когда мы выпускаем облигации, мы совершенствуемся в этом процессе», — написал Дуров в своем Telegram-канале. Также он сообщил, что спрос на облигации превысил предложение, а их покупателями стали «глобальные фонды высочайшего уровня с безупречной репутацией». Условия облигаций оказались выгодными и для самой компании, отметил основатель. Летом прошлого года Дуров заявил, что хранит часть своих денег в криптовалюте Bitcoin. Также какое-то количество средств он вкладывает в Toncoin (TON). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На прошлой неделе Telegram выпустил облигации на сумму в 330 миллионов долларов. Это было сделано, чтобы поддержать ускоренное расширение мессенджера, рассказал его основатель Павел Дуров. «На прошлой неделе мы выпустили облигации на сумму в 330 миллионов долларов, чтобы обеспечить продолжающееся расширение Telegram ускоренными темпами. … Я горжусь тем, что каждый раз, когда мы выпускаем облигации, мы совершенствуемся в этом процессе», — написал Дуров в своем Telegram-канале. Также он сообщил, что спрос на облигации превысил предложение, а их покупателями стали «глобальные фонды высочайшего уровня с безупречной репутацией». Условия облигаций оказались выгодными и для самой компании, отметил основатель. Летом прошлого года Дуров заявил, что хранит часть своих денег в криптовалюте Bitcoin. Также какое-то количество средств он вкладывает в Toncoin (TON).