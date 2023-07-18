Основатель Telegram Дуров раскрыл, в какую криптовалюту вкладывает деньги

Бизнесмен Павел Дуров заявил, хранит часть своих денег в криптовалюте Bitcoin. Какое-то количество средств он вкладывает в Toncoin (TON).
«Я предпочитаю оставаться сосредоточенным на своей работе, не владея ничем, кроме Telegram, немного „Биткоина“ и немного „Тонкоина“)», — написал Павел Дуров в своем telegram-канале. Бизнесмен также заявил, что купил около четверти облигаций Telegram, инвестировав несколько десятков миллионов долларов в развитие мессенджера.
Ранее инвестор Елизавета Луна поделилась советами, куда лучше вкладывать деньги. Она также отметила и растущую популярность криптовалюты. Она допустила, что с развитием цифровизации национальных валют большинство денежных средств уйдет в цифровое пространство, пишут «Дни.ру».
Бизнесмен Павел Дуров заявил, хранит часть своих денег в криптовалюте Bitcoin. Какое-то количество средств он вкладывает в Toncoin (TON). «Я предпочитаю оставаться сосредоточенным на своей работе, не владея ничем, кроме Telegram, немного „Биткоина“ и немного „Тонкоина“)», — написал Павел Дуров в своем telegram-канале. Бизнесмен также заявил, что купил около четверти облигаций Telegram, инвестировав несколько десятков миллионов долларов в развитие мессенджера. Ранее инвестор Елизавета Луна поделилась советами, куда лучше вкладывать деньги. Она также отметила и растущую популярность криптовалюты. Она допустила, что с развитием цифровизации национальных валют большинство денежных средств уйдет в цифровое пространство, пишут «Дни.ру».