Дочь бывшего губернатора Челябинской области Вадима Соловьева Ирина снизила стоимость на бизнес-центр, который выставила на продажу. Объект в районе железнодорожного вокзала подешевел до 160 миллионов рублей, говорится в объявлении на сайте.
«На продаже нежилое помещение в центре города, район ЖД вокзала. [Продаются] девять первых этажей в 11-этажном здании [за] 160 000 000 рублей», — говорится на сайте объявлений «Авито». Стоимость бизнес-центра в октябре прошлого года составляла 180 миллионов рублей.
Офисным центром управляет ООО «Бизнес-центр «Южный Урал». Генеральным директором и собственником компании является Ирина Соловьева, дочь первого губернатора Челябинской области Вадима Соловьева, который руководил регионом с 1991 по 1996 годы.
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