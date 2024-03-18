18 марта 2024

Дочь экс-губернатора Челябинской области снизила цену на бизнес-центр. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-тур на площадку «Уктус» ОЭЗ «Титановая долина». Екатеринбург, титановая долина, офис
Офисное здание подешевело на 20 млн рублей Фото:

Дочь бывшего губернатора Челябинской области Вадима Соловьева Ирина снизила стоимость на бизнес-центр, который выставила на продажу. Объект в районе железнодорожного вокзала подешевел до 160 миллионов рублей, говорится в объявлении на сайте.

«На продаже нежилое помещение в центре города, район ЖД вокзала. [Продаются] девять первых этажей в 11-этажном здании [за] 160 000 000 рублей», — говорится на сайте объявлений «Авито». Стоимость бизнес-центра в октябре прошлого года составляла 180 миллионов рублей.

Офисным центром управляет ООО «Бизнес-центр «Южный Урал». Генеральным директором и собственником компании является Ирина Соловьева, дочь первого губернатора Челябинской области Вадима Соловьева, который руководил регионом с 1991 по 1996 годы.

Бизнес-центр около железнодорожного вокзала в Челябинске подешевел на 20 миллионов рублей
Бизнес-центр около железнодорожного вокзала в Челябинске подешевел на 20 миллионов рублей

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дочь бывшего губернатора Челябинской области Вадима Соловьева Ирина снизила стоимость на бизнес-центр, который выставила на продажу. Объект в районе железнодорожного вокзала подешевел до 160 миллионов рублей, говорится в объявлении на сайте. «На продаже нежилое помещение в центре города, район ЖД вокзала. [Продаются] девять первых этажей в 11-этажном здании [за] 160 000 000 рублей», — говорится на сайте объявлений «Авито». Стоимость бизнес-центра в октябре прошлого года составляла 180 миллионов рублей. Офисным центром управляет ООО «Бизнес-центр «Южный Урал». Генеральным директором и собственником компании является Ирина Соловьева, дочь первого губернатора Челябинской области Вадима Соловьева, который руководил регионом с 1991 по 1996 годы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...