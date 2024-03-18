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02:00
Shot: жители Воронежа услышали звуки взрывов
01:47
Минздрав РФ выделит субсидии на лечение гепатита С в Тюменской области
01:35
Скандальный рэпер Vacio побрился налысо перед весенним призывом. Видео
Власти нашли способ поблагодарить россиян за активное голосование
01:35
Налоговая заблокировала счета историка моды Васильева
01:32
В Сербии подсветили резиденцию президента цветами флага РФ. Фото
01:20
В Свердловской области две недели ищут пенсионера с деменцией. Фото
Зачем Минпромторг хочет приравнять чипы Беларуси к РФ, и что это даст
01:03
Челябинский «Трактор» победил во втором матче четвертьфинала Кубка Гагарина. Видео
00:47
Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Путина с победой на выборах
00:46
Белый дом: США не слышали о планах РФ обменять Навального*
Политологи заявили о сломе традиции на выборах в Москве
00:23
Politico: Китай будет бойкотировать переговоры по Украине без России
00:17
Митинг-концерт в Москве в честь воссоединения Крыма собрал более 80 тысяч россиян
00:16
В Белом доме признали, что Путин остается президентом России
Путин показал готовность реализовать идеи оппозиции
00:14
В центре Петербурга устроили стрельбу, есть погибший. Видео
00:07
Девушке, которой сломали нос в баре на Кировке в Челябинске, сделали операцию
00:06
Глава Амурской области взял на личный контроль ЧП на шахте
Победа Путина на выборах создала новую политическую реальность
00:01
В минтрансе объяснили выход 10-летней девочки из автобуса на пермской трассе
18 марта 2024
23:49
Telegram выпустил облигации на 330 миллионов долларов
23:48
Эрдоган заявил Путину о готовности помочь с переговорами по Украине
ВС РФ ведут бой с диверсантами на границе: главное к вечеру 18 марта
23:34
Путин обсудил с Эрдоганом безопасность на Черном море
23:26
Эрдоган поздравил Путина с победой на выборах
23:25
Замглавы Кургана Медведев повторно выехал на место потопа на улице Дзержинского
Мэр Орлов почти без денег стал успешнее Тунгусова на выборах
23:19
Свердловский омбудсмен предложила запретить фотографировать бюллетени на выборах
23:14
Гладков заявил об экстренной эвакуации части жителей Белгородской области
23:01
В ООН раскрыли, как будут относиться к РФ после выборов президента
Москва прощается с худруком Театра Сатиры Александром Ширвиндтом. Фоторепортаж
22:57
ЕС согласовал новые санкции в связи со смертью Навального*
22:56
Следователи закрыли дело об издевательствах над семиклассницей в Октябрьском
22:51
Мэр Ханты-Мансийска отметил победу Путина в выборах на митинге. Видео
Что со здоровьем Карла III, слух о смерти которого запустили СМИ
22:50
Прокуратура: под завалами в Амурской области находятся 15 человек
22:49
Мишустин выделил бюджет для выставки «Россия»
22:47
В Екатеринбурге загорелась квартира в новостройке. Видео
Мэры из ХМАО прошли тест на профпригодность на выборах президента
22:37
Минздрав РФ выделит Челябинской области средства на лечение гепатита С
22:30
В Тюмени изменятся цены на аттракционы в главном парке городе
22:27
В Чусовом за взятки осудили железнодорожников
К пермскому мэру и топ-чиновнику возникли вопросы после выборов
22:25
В ХМАО два человека погибли из-за ДТП с грузовиком
22:24
Замглавы МИД РФ прокомментировал сообщения о своем инфаркте
22:21
Умер астронавт, командовавший стыковкой «Аполлона» с советским «Союзом-19»
1
Челябинские мэры после выборов танцуют и грустят
22:12
Политологи раскрыли стратегию успешных выборов в ХМАО
21:54
Путин спел гимн на сцене Кремля вместе с соперниками по выборам
21:53
В Амурской области 13 горняков завалило на руднике
Как мировые лидеры восприняли победу Путина на выборах
21:51
Куйвашев решил примирить двух статусных дам, не разговаривавших год
1
21:44
Россия готова к переговорам о ядерном разоружении
1
21:30
Мэр из ХМАО поблагодарил жителей за активность на выборах
Как явка на выборы скажется на главах тюменских муниципалитетов
21:23
Глава WADA попытался оправдаться за дисквалификацию Валиевой
4
21:22
Путин поздравил россиян с воссоединением Крыма
1
21:22
Итоги выборов на Ямале и салехардское северное ГТО: главное в ЯНАО за 18 марта
Как развивается коммунальная сфера ЯНАО
21:20
В районе нового тюменского ЖК обустроят парк с велодорожками
21:12
Тюменец спел песню про Путина на Красной площади в Москве. Видео
21:10
Минобороны РФ намерено ужесточить наказание за самовольное оставление части
Ямальские мэры заработали гарантии безопасности
21:10
В свердловском ОВД назначен новый врио начальника после угона полицейской машины
21:03
Воронежская область готовится к атакам беспилотников
20:56
В России произошел массовый сбой связи
1
Передел власти в курганских округах плохо отразился на явке
20:51
На Украине назначили нового спикера Воздушных сил
20:48
«Пермские термы» повторно проиграли суд о взыскании миллионного долга
20:45
На «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО ограничено движение для автомобилей
В Тюмени появился новый тип квартир
20:45
Куйвашев отметил успех на президентских выборах в кругу «самых достойных»
20:45
Миасский завод выпустил мастерскую на колесах для угольщиков Дальнего Востока. Фото
20:41
Жители ЯНАО на День оленевода будут соревноваться в северном ГТО
20:38
Путин объяснил, как в РФ будет создаваться новая система сбора налогов
20:38
На Wildberries начали продавать юбилейные монеты с символикой ХМАО. Скрин
20:36
Студентку, стоявшую на коленях в свердловском техникуме, увезли в больницу
2
20:28
Жительницу ХМАО, устроившую поджог на избирательном участке, взяли под стражу
20:22
Губернатор Куйвашев поблагодарил свердловчан за участие в выборах президента РФ
20:19
США планируют обсудить контроль над вооружением с Россией
11
20:16
Тюменский военкомат засекретил дату и место военных сборов
20:10
Bloomberg: Китай станет рекордсменом по импорту российской нефти
20:09
Путин ответил на вопрос о выравнивании зарплат в соцсфере по регионам
1
20:05
В Екатеринбурге иномарка снесла машину ДПС, проезжавшую на красный свет. Видео
20:04
Прокуроры подключились к трагедии в Березниках, где пермячку убило глыбой льда
20:04
Успех Нижнего Тагила на выборах президента объяснили вниманием Путина
20:00
В Пермском крае власти Кудымкара распродают «Газели»
19:56
Путин встретился с проигравшими на выборах оппонентами
19:54
На трассе из Тюмени в Омск поймали наркокурьера из Свердловской области
19:52
В ЛНР задержан подозреваемый в покушении на замректора университета
19:52
Избирком ЯНАО озвучил официальные итоги выборов в регионе
19:49
Курганцы по заказу облили дверь квартиры бензином и пытались поджечь ее. Видео
19:43
В Екатеринбурге открыли семейный ресторан «Счастливы вместе»
19:42
Глава Сургута обратился к жителям после выборов президента РФ
19:40
В Кургане тотальная нехватка водителей и учителей
19:38
Российский беспилотник уничтожил диверсантов, пытавшихся прорваться в РФ
19:38
Тагильское МВД возбудило уголовное дело после нападения толпы мужчин на мальчика
19:30
Пермский депутат из ТОП-5 самых богатых приостановил планы по расширению бизнеса
19:27
Артюхов присвоил жителям ЯНАО почетные звания
19:24
Мэр Пинаев заявил о рекордной поддержке Путина тагильчанами
19:22
Следователи возбудили уголовное дело после гибели пермячки от глыбы льда
19:19
«Курганмашзавод» устроит конкурс с денежным призом среди сотрудниц
19:15
Иван Ургант высказался об отъезде из России. Видео
4
19:13
Россия потребовала от Германии выплатить компенсацию блокадникам ВОВ
4
19:12
ВВС ФРГ подняли истребители из-за российского Ил-20М
19:12
Дочь не может связаться с профессором УрФУ, которая пришла на выборы с зеленкой
3
19:05
В Перми в игровом клубе боксер убил мужчину. Видео
3
19:01
Звезда фильма «Приключения Электроника» отменил концерт в Челябинске
18:56
Буровая компания продает базу в ХМАО с АЗС и автомойкой за 150 миллионов рублей
18:54
Куда в Тюмени пожаловаться на лужи
18:54
В Свердловской области официально подвели итоги президентских выборов
18:50
Мишустин поручил сделать комфортнее городскую среду в регионах
1
18:48
СПОПАТ Сургута объявил аукцион о покупке автобусов за юани
18:44
В Нижнем Тагиле толпа мужчин до крови избила 17-летнего школьника
3
18:43
В Тюменской области в пожаре погиб человек
18:40
В Кургане устраняют потоп на улице Дзержинского
18:40
Курганские власти отменили два пригородных автобусных маршрута
2
18:39
МИД Германии отказался указывать должность Путина в документах
9
18:35
В тюменском «Космосе» рассказали, что будет с театром после сноса здания
18:34
Мизулина: в РФ возбудили первое уголовное дело на гей-клуб*
1
18:30
Правительство выделит 4,5 млрд рублей на лечение гепатита С
18:30
В ХМАО рухнули цены на авиабилеты
18:27
Как ЯНАО отмечает юбилей воссоединения Крыма с Россией. Фото
1
18:24
В Полевском соберут самых талантливых детей России
18:23
Под Челябинском построят новый ЖК со школой и детсадом. Фото
18:22
Из Челябинской области не дали вывезти тонну меда за рубеж
18:20
Свердловские аграрии подвели итоги участия в нацпроекте
18:20
В Березниках глыба льда, упавшая с крыши, убила девушку
18:19
Мишустин сделал заявление по итогам выборов президента РФ
18:17
Главный танковый завод отсудил у энергетиков почти 200 млн рублей
18:17
Свердловчанин с ножом набросился на сына
18:12
Полпред Якушев поздравил президента с победой и похвалил уральцев
18:10
Бывшая девушка Дани Милохина приедет в Екатеринбург на матч «Автомобилиста»
1
18:09
Евросоюз снова увеличил военную помощь Киеву на пять млрд евро
4
18:09
Тюменский эндокринолог рассказала, что нужно есть в первый день Великого поста
18:08
Иван Ургант произнес речь на похоронах Ширвиндта в Москве
4
18:08
Следователи занялись ЧП с самолетом «ЮТэйр», экстренно севшим в Тюмени
18:07
Нижний Тагил обновил исторический максимум по явке на президентских выборах
18:07
В Кургане прокуратура объяснила, кого сажают в СИЗО при задержании с наркотиками
18:03
Мэры-аутсайдеры получили шанс избежать наказания от Куйвашева после выборов
18:03
Бастрыкину доложат о вине многодетной обнаженной челябинки
2
18:02
В ЯНАО сотрудники музея искусств работают в верхней одежде из-за холода
18:00
Налоговая банкротит нефтесервис из ХМАО, директора которого судили за взятку
17:59
Стало известно какое наказание ждет пермячку, взорвавшую петарду на выборах
1
17:55
Прибыль «Лукойла» снизилась за 2023 год
17:52
Курганский магазин чуть не сгорел из-за включенного обогревателя. Фото
17:50
В Екатеринбурге судят бывших высокопоставленных сотрудников ФСИН
17:44
Тюменские власти распродают «Нивы» и «Бобров»
17:42
Бастрыкин взялся за дело ребенка, ударившегося током в Верхней Пышме
17:42
Минтруд опроверг путаницу в назначении пенсий из-за сбоя в информсистеме
17:35
Букингемский дворец отреагировал на слухи о смерти короля Британии
17:30
Власти потребовали от фигуранта уголовных дел в челябинском минстрое 64 миллиона
17:28
Цены на сырье для шоколада побили исторический рекорд
4
17:25
Коуча Аяза Шабутдинова оставили в СИЗО
17:21
Губернатор Комарова объявила о проведении зимних паралимпийских игр в ХМАО
1
17:21
Владимир Путин стал президентом России
2
17:20
Мэрия заставила управкомпанию убирать снег, что не понравилось собственникам
1
17:17
Главу Орджоникидзевского района Перми проверят на дискредитацию ВС РФ
1
17:14
За Путина проголосовало рекордное число избирателей
17:11
Гражданка Казахстана по госпрограмме переехала в Курган и получила новый паспорт. Фото
17:06
Российские журналисты «похоронили» короля Британии. Скрин
2
17:03
«Сибагро» выкупила у свердловских властей часть комбикормового завода
17:02
Курганские чиновники и политики отпраздновали 10-летие присоединения Крыма. Фото, видео
17:00
Пермский производитель водки резко снизил прибыль
16:59
Армия России нанесла удар по месту встречи командиров СБУ и ВСУ
1
16:58
Женщина, выигравшая машину в Копейске, неделю назад получила квартиру
1
16:58
В газовой столице ЯНАО горожане недовольны работой дворников
16:56
Тюменки за деньги предлагают прописать ребенка для записи в школу
16:53
Свердловчане продают карточки «Опорного края», схитрить им помешают. Скрин
16:52
Что известно о бывшем бойце ЧВК «Вагнер» из Кургана, обвиняемом в убийстве челябинца
16:51
Украина потратит пять миллиардов на новые дроны
1
16:50
Александр Моор: возвращение в РФ спасло жителей Крыма и Севастополя от геноцида
16:45
Жильцы новостройки в Березниках, которой заинтересовался Бастрыкин, рассказали о новых проблемах. Фото
1
16:43
Половина челябинцев пожалела, что не пошла работать на производство
16:42
Фестиваль из Сысерти собрал первый миллион рублей за месяц до закрытия сбора
16:41
Кадыров пообещал выполнить любой приказ Путина
1
16:40
Нефтяник из ХМАО возглавил компанию ключевого подрядчика «Лукойла»
16:39
В селе Никольское при поддержке экодома прошел семейный фестиваль
1
16:34
Как и кому профессор УрФУ отдала 15 млн, из-за которых пришла на выборы с зеленкой
6
16:31
В ЯНАО меняют на золото серебряный медальон эпохи Древнего Рима. Скрин
16:30
В Тюмени исчез специфичный суп-рамен из мультфильма «Наруто»
16:30
Жителя Тюмени убили и спрятали в канаве под снегом
16:29
В самолете, летевшем из Москвы в ХМАО, отказала гидросистема
16:27
В Челябинске начался митинг «Крымская весна». Фото, видео
16:27
В Тюмени подняли вопрос об улучшении условий труда строителей
16:26
В Магнитогорске квартиру выиграл приехавший в отпуск боец СВО. Видео
1
16:22
Матерившийся в телеэфире тюменец споет рэп про Путина в центре Москвы
16:21
Минобороны заявило об уничтожении украинского Ми-8
16:21
Для челябинских поселков закупили новые автобусы
16:20
Свердловские власти закрепили триумф на выборах многотысячным митингом. Фото
16:18
Армия России продвинулась на одном из направлений СВО
16:18
Свердловчанку, бросившую коктейль Молотова на выборах, отправили в психдиспансер
1
16:17
В Тюмени за месяц взлетели цены на студии
16:14
Пермские вузы начали приемную кампанию
16:14
В ЯНАО подозреваемые в преступлениях граждане проголосовали на выборах президента РФ
1
16:10
Житель Миасса после посещения ночного клуба угнал трактор
16:10
Нефтяные компании из ХМАО обеспечили почти 100-процентную явку сотрудников на выборы президента РФ
1
16:09
В Крыму избиратель съел бюллетень на избирательном участке
9
16:08
В Перми с 19 марта перекроют участок улицы Пермская
16:04
МИД РФ опроверг, что жена посла проголосовала в шарфе в цветах флага Украины
1
16:00
Полпред Якушев поздравил жителей УрФО с годовщиной воссоединения Крыма с РФ
15:59
Германия не признала законность выборов президента РФ
7
15:55
Baza: сотрудников СИЗО, где сын Кадырова избил поджигателя корана, наказали
2
15:51
Челябинца задержали по подозрению в сексе с шестиклассницей
15:50
В деле задержанного директора свердловского «Водоканала» вскрылись новые эпизоды
3
15:48
Сотрудники «Курганмашзавода» победили в турнире по хоккею в валенках с метлами. Фото
15:47
В Пермском крае появился счастливчик, который выиграл 16,4 млн рублей в лотерею
1
15:46
Мэр Шадринска поздравил ветерана-педагога с 90-летием. Фото
15:46
Стали известны причины низкого спроса на вторичное жилье в Челябинске
15:46
Во время выборов тюменские силовики работали в экстремальных условиях
15:45
Патриарх Кирилл поздравил Путина с победой
15:45
Власти Кургана потратят миллионы на проекты ремонта разваливающегося здания мэрии
1
15:44
Житель Тюмени попытался задушить собственную дочь
15:40
Челябинских бойцов СВО накормили блинами и салом
15:37
Пермяк, у которого слезла кожа в больнице, показал, как сейчас выглядит. Видео
15:32
В Москве началось прощание с Ширвиндтом. Видео
15:32
Жители ХМАО начали использовать значки викторины «Достижения Югры» в качестве пирсинга. Фото
15:30
В ХМАО подскочили цены на однокомнатные квартиры
15:28
Зэк из ЯНАО потребовал от тюменской полиции 100 000 рублей
15:27
Бывший боец ЧВК «Вагнер» из Кургана, обвиняемый в убийстве челябинца, был награжден за участие в СВО
2
15:27
Заведения из Екатеринбурга попали в шорт-лист главной ресторанной премии России
15:26
Мэр Кухарук обратился к тюменцам после выборов
15:25
ВСУ убили двух человек в частном доме в Белгородской области
1
15:25
Клип к песне Shaman, подаренной Фадеевым, набрал более пяти миллионов просмотров
5
15:25
Пермская девочка-богатырь поздравила Путина с победой на выборах. Видео
15:22
После аварии на ЕКАД водителя зажало в кабине грузовика. Видео
15:20
Кремль: Крым и Севастополь де-юре и де-факто часть России
1
15:19
В Кремле ответили на обвинения США в нечестных выборах
9
15:19
Суд отправил в колонию высокопоставленного свердловского силовика
1
15:17
Челябинец выиграл в лотерею 4,4 миллиона рублей
15:16
Песков высказался о планах Путина по обмену Навального*
15:16
Самолет югорской авиакомпании не смог вылететь с первого раза из ЯНАО в Тюмень
15:15
Песков ответил на призыв Навальной не признавать Путина президентом
3
15:15
Путин встретится с проигравшими соперниками
15:11
В шорт-лист премии WhereToEat вошел только один ресторан из Перми
15:10
В ХМАО трех адвокатов обвиняют в подкупе свидетеля
15:09
Эксперты заявили о серьезных изменениях на рынке стройматериалов
15:05
Свердловчане 10 лет живут в доме, затопленном фекалиями. Фото, видео
15:03
Губернатор Моор поблагодарил тюменцев и поздравил Путина с победой на выборах
15:02
Петр Ян перенесет операцию после победы в UFC 299
15:00
В Челябинской области ожидаются ночные заморозки и гололедица
14:55
Свердловчанам, обвиняемым в сожжении человека, продлили арест
14:55
В Свердловской области ищут человека, который выиграл 16 миллионов рублей
2
14:54
По жалобе тюменки прокуратура наказала судприставов
14:53
Спасатели нашли тело женщины, попавшей под лавину на Камчатке
14:52
Светлаков запускает первый продюсерский проект после возвращения на ТНТ. Фото
14:49
Победители курганской викторины, объяснили почему назвали «бандерами» организаторов. Видео
14:48
В Челябинске отменили спектакль режиссера Руслана Банковского
14:46
Заместитель гендиректора ЧЭМК умер на работе
14:44
Многодетной матери из Курганской области вручили квартиру за победу в викторине. Видео
1
14:42
Свердловчане испортили 55 тысяч бюллетеней на выборах президента
5
14:41
В Тюмени эвакуировали посетителей торгового центра и банка
14:38
Суд отменил арест свердловскому экс-полицейскому, который стрелял в коллегу
14:34
Суд огласил приговор тюменцу, убившему девушку в детсаду Кургана
14:31
В утекших из Пентагона документах нашли детали битвы за Артемовск
14:29
На выборах президента в пермских СИЗО проголосовали более 1,5 тысяч человек
14:28
Глава избиркома ХМАО оценил проект ЦИК на выборах президента РФ
14:26
В Тобольске женщину увезли с фестиваля «Тюменская весна» с инфарктом
14:25
Поклонская появилась в эфире впервые за 1,5 года и обратилась к жителям Крыма
11
14:25
Челябинские депутаты обратились к жителям Крыма в годовщину воссоединения
14:25
Жители ХМАО стали распродавать подарочные сертификаты викторины «Достижения Югры»
14:22
В Италии цыгане обокрали олимпийскую чемпионку из Екатеринбурга
5
14:21
Одного из попавших под лавину туристов на Камчатке нашли мертвым
14:16
В розыгрыше жилья в ЯНАО победил владелец шести квартир
14:12
El Pais: военные НАТО уже находятся на Украине
14:11
Си Цзиньпин направил Путину поздравление с победой на выборах
14:10
Ветеран пермского СОБРа отправился в зону проведения спецоперации. Фото
14:06
Жителей ЯНАО предупредили об ухудшении погоды
14:02
Родственники арестованного экс-главы УКС Кургана подали жалобу Бастрыкину
8
14:01
Площадки под бизнес в ЯНАО внесли на карту инвестиций. Скрин
14:00
Алиев по телефону поздравил Путина с победой на выборах
13:57
В Челябинской области больше всех в офисе зарабатывают программисты и инженеры. Инфографика
13:56
Куда дешевле слетать из Тюмени на майские праздники
13:54
Челябинский повар стал участником кастинга «Битвы шефов» с Ивлевым и Агзамовым. Фото
13:53
Тобольск показал взрывной рост явки на выборах президента
13:48
В Пермском крае озвучили итоги президентских выборов. Инфографика
13:47
Мэр Тобольска раскрыл секрет своих фирменных блинов
13:46
Перинатальный центр Кургана атаковали федеральные журналисты. Видео
11
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Челябинский губернатор Текслер поблагодарил жителей региона за высокую явку
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