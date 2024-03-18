18 марта 2024

Shot: жители Воронежа услышали звуки взрывов

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Над Воронежем сбили беспилотник Фото:

Жители Воронежа в ночь на 19 марта сообщили о звуках взрывов в небе над городом. По предварительной информации, был сбит беспилотник, сообщает telegram-канал Shot.

«Жители Воронежа сообщают о звуках взрывов… По предварительным данным, сбит беспилотник [над городом]», — говорится в сообщении. В регионе два часа назад введен режим опасности БПЛА. Информация официально не подтверждалась.

Редакция URA.RU направила запрос в Министерство обороны РФ. Ответ будет опубликован после получения.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев вечером 18 марта сообщил, что в регионе введен режим опасности атаки беспилотников. Системы ПВО были готовы к атакам. Губернатор призвал жителей в случае необходимости спуститься в укрытие.

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Жители Воронежа в ночь на 19 марта сообщили о звуках взрывов в небе над городом. По предварительной информации, был сбит беспилотник, сообщает telegram-канал Shot. «Жители Воронежа сообщают о звуках взрывов… По предварительным данным, сбит беспилотник [над городом]», — говорится в сообщении. В регионе два часа назад введен режим опасности БПЛА. Информация официально не подтверждалась. Редакция URA.RU направила запрос в Министерство обороны РФ. Ответ будет опубликован после получения. Губернатор Воронежской области Александр Гусев вечером 18 марта сообщил, что в регионе введен режим опасности атаки беспилотников. Системы ПВО были готовы к атакам. Губернатор призвал жителей в случае необходимости спуститься в укрытие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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