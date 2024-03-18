Shot: жители Воронежа услышали звуки взрывов

Жители Воронежа в ночь на 19 марта сообщили о звуках взрывов в небе над городом. По предварительной информации, был сбит беспилотник, сообщает telegram-канал Shot.
«Жители Воронежа сообщают о звуках взрывов… По предварительным данным, сбит беспилотник [над городом]», —
Редакция URA.RU направила запрос в Министерство обороны РФ. Ответ будет опубликован после получения.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев вечером 18 марта сообщил, что в регионе введен режим опасности атаки беспилотников. Системы ПВО были готовы к атакам. Губернатор призвал жителей в случае необходимости спуститься в укрытие.
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