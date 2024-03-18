Shot: жители Воронежа услышали звуки взрывов

19 марта 2024 в 02:00 Размер текста - 17 +

Над Воронежем сбили беспилотник Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Жители Воронежа в ночь на 19 марта сообщили о звуках взрывов в небе над городом. По предварительной информации, был сбит беспилотник, сообщает telegram-канал Shot. «Жители Воронежа сообщают о звуках взрывов… По предварительным данным, сбит беспилотник [над городом]», — говорится в сообщении. В регионе два часа назад введен режим опасности БПЛА. Информация официально не подтверждалась. Редакция URA.RU направила запрос в Министерство обороны РФ. Ответ будет опубликован после получения. Губернатор Воронежской области Александр Гусев вечером 18 марта сообщил, что в регионе введен режим опасности атаки беспилотников. Системы ПВО были готовы к атакам. Губернатор призвал жителей в случае необходимости спуститься в укрытие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Воронежа в ночь на 19 марта сообщили о звуках взрывов в небе над городом. По предварительной информации, был сбит беспилотник, сообщает telegram-канал Shot. «Жители Воронежа сообщают о звуках взрывов… По предварительным данным, сбит беспилотник [над городом]», — говорится в сообщении. В регионе два часа назад введен режим опасности БПЛА. Информация официально не подтверждалась. Редакция URA.RU направила запрос в Министерство обороны РФ. Ответ будет опубликован после получения. Губернатор Воронежской области Александр Гусев вечером 18 марта сообщил, что в регионе введен режим опасности атаки беспилотников. Системы ПВО были готовы к атакам. Губернатор призвал жителей в случае необходимости спуститься в укрытие.