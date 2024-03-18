18 марта 2024

В России предложили отменить транспортный налог

© Служба новостей «URA.RU»
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В России могут отменить транспортный налог, заменив его на оплату акцизов Фото:

Транспортный налог в России может быть отменен. Законопроект с таким предложением подготовлен к внесению в Госдуму первым зампредом комитета по бюджету и налогам Александром Ремезковым и главой фракции «Справедливая Россия» — за правду» Сергеем Мироновым.

«Главная несправедливость транспортного налога — в том, что он исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик. В результате одинаковую сумму могут платить те, кто проводит за рулем автомобиля по несколько часов ежедневно, и те, кто выезжает на дачу всего несколько раз в год», — написано в пояснительной записке к законопроекту о упразднении транспортного налога, выяснили «Известия».

Вместо транспортного налога создатели законопроекта предлагают изменить норматив зачисления акцизов на бензин и платить за сам акциз. В стоимости каждого литра автомобильного бензина он составляет почти 20% от цены, поэтому, по мнению авторов, такое решение было бы более справедливым. По их словам, в случае изменения, налог бы работал как «пользователь платит, когда едет».

Депутаты внесли в Госдуму законопроект об обязательной государственной регистрации электросамокатчиков. Однако главный редактор канала «Бюро ИКС» и эксперт по городскому транспорту и такси Роберт Ян сказал, что он нежизнеспособен, передает телеканал 360.

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Транспортный налог в России может быть отменен. Законопроект с таким предложением подготовлен к внесению в Госдуму первым зампредом комитета по бюджету и налогам Александром Ремезковым и главой фракции «Справедливая Россия» — за правду» Сергеем Мироновым. «Главная несправедливость транспортного налога — в том, что он исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик. В результате одинаковую сумму могут платить те, кто проводит за рулем автомобиля по несколько часов ежедневно, и те, кто выезжает на дачу всего несколько раз в год», — написано в пояснительной записке к законопроекту о упразднении транспортного налога, выяснили «Известия». Вместо транспортного налога создатели законопроекта предлагают изменить норматив зачисления акцизов на бензин и платить за сам акциз. В стоимости каждого литра автомобильного бензина он составляет почти 20% от цены, поэтому, по мнению авторов, такое решение было бы более справедливым. По их словам, в случае изменения, налог бы работал как «пользователь платит, когда едет». Депутаты внесли в Госдуму законопроект об обязательной государственной регистрации электросамокатчиков. Однако главный редактор канала «Бюро ИКС» и эксперт по городскому транспорту и такси Роберт Ян сказал, что он нежизнеспособен, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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