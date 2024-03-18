В России предложили отменить транспортный налог

19 марта 2024 в 02:58 Размер текста - 17 +

В России могут отменить транспортный налог, заменив его на оплату акцизов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Транспортный налог в России может быть отменен. Законопроект с таким предложением подготовлен к внесению в Госдуму первым зампредом комитета по бюджету и налогам Александром Ремезковым и главой фракции «Справедливая Россия» — за правду» Сергеем Мироновым. «Главная несправедливость транспортного налога — в том, что он исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик. В результате одинаковую сумму могут платить те, кто проводит за рулем автомобиля по несколько часов ежедневно, и те, кто выезжает на дачу всего несколько раз в год», — написано в пояснительной записке к законопроекту о упразднении транспортного налога, выяснили «Известия». Вместо транспортного налога создатели законопроекта предлагают изменить норматив зачисления акцизов на бензин и платить за сам акциз. В стоимости каждого литра автомобильного бензина он составляет почти 20% от цены, поэтому, по мнению авторов, такое решение было бы более справедливым. По их словам, в случае изменения, налог бы работал как «пользователь платит, когда едет». Депутаты внесли в Госдуму законопроект об обязательной государственной регистрации электросамокатчиков. Однако главный редактор канала «Бюро ИКС» и эксперт по городскому транспорту и такси Роберт Ян сказал, что он нежизнеспособен, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Транспортный налог в России может быть отменен. Законопроект с таким предложением подготовлен к внесению в Госдуму первым зампредом комитета по бюджету и налогам Александром Ремезковым и главой фракции «Справедливая Россия» — за правду» Сергеем Мироновым. «Главная несправедливость транспортного налога — в том, что он исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик. В результате одинаковую сумму могут платить те, кто проводит за рулем автомобиля по несколько часов ежедневно, и те, кто выезжает на дачу всего несколько раз в год», — написано в пояснительной записке к законопроекту о упразднении транспортного налога, выяснили «Известия». Вместо транспортного налога создатели законопроекта предлагают изменить норматив зачисления акцизов на бензин и платить за сам акциз. В стоимости каждого литра автомобильного бензина он составляет почти 20% от цены, поэтому, по мнению авторов, такое решение было бы более справедливым. По их словам, в случае изменения, налог бы работал как «пользователь платит, когда едет». Депутаты внесли в Госдуму законопроект об обязательной государственной регистрации электросамокатчиков. Однако главный редактор канала «Бюро ИКС» и эксперт по городскому транспорту и такси Роберт Ян сказал, что он нежизнеспособен, передает телеканал 360.