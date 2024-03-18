18 марта 2024

На лечение гепатита С в ЯНАО Минздрав РФ выделит субсидии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие корпуса Курганского онкодиспансера. Курган, белый халат, поликлиника, медицина, врач, больница, медики, врачи
В 2024 году Ямал получит 5 миллионов 419 тысяч рублей для борьбы с гепатитом С Фото:

Минздравом РФ распределены субсидии на покупку лекарственных препаратов для лечения больных гепатитом С. Выделение регионам денежных средств расписано на три года. Всего за этот срок ЯНАО получит 18 миллионов 795,8 тысяч рублей, указано в утвержденном правительством документе, который опубликован на официальном портале опубликования правовых актов.

«Утвердить распределение субсидий из федерального бюджета … [для лиц] с диагнозом „хронический вирусный гепатит С“. … Ямало-Ненецкому автономному округу в 2024 году выделить 5 миллионов 419 тысяч рублей, в 2025 году — 4 миллиона 719,4 тысячи рублей, а в 2026 — 8 миллионов 657,4 тысячи рублей», — написано в распоряжении.

Российские власти потратят 4,5 млрд рублей в 2024 году на финансирование лекарств для больных гепатитом С. Всего на эти цели предусмотрено 18 млрд рублей. Такие решения позволят помочь не менее чем 100 тысячам заболевших.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минздравом РФ распределены субсидии на покупку лекарственных препаратов для лечения больных гепатитом С. Выделение регионам денежных средств расписано на три года. Всего за этот срок ЯНАО получит 18 миллионов 795,8 тысяч рублей, указано в утвержденном правительством документе, который опубликован на официальном портале опубликования правовых актов. «Утвердить распределение субсидий из федерального бюджета … [для лиц] с диагнозом „хронический вирусный гепатит С“. … Ямало-Ненецкому автономному округу в 2024 году выделить 5 миллионов 419 тысяч рублей, в 2025 году — 4 миллиона 719,4 тысячи рублей, а в 2026 — 8 миллионов 657,4 тысячи рублей», — написано в распоряжении. Российские власти потратят 4,5 млрд рублей в 2024 году на финансирование лекарств для больных гепатитом С. Всего на эти цели предусмотрено 18 млрд рублей. Такие решения позволят помочь не менее чем 100 тысячам заболевших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...