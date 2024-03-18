На лечение гепатита С в ЯНАО Минздрав РФ выделит субсидии

19 марта 2024 в 03:22 Размер текста - 17 +

В 2024 году Ямал получит 5 миллионов 419 тысяч рублей для борьбы с гепатитом С Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Минздравом РФ распределены субсидии на покупку лекарственных препаратов для лечения больных гепатитом С. Выделение регионам денежных средств расписано на три года. Всего за этот срок ЯНАО получит 18 миллионов 795,8 тысяч рублей, указано в утвержденном правительством документе, который опубликован на официальном портале опубликования правовых актов. «Утвердить распределение субсидий из федерального бюджета … [для лиц] с диагнозом „хронический вирусный гепатит С“. … Ямало-Ненецкому автономному округу в 2024 году выделить 5 миллионов 419 тысяч рублей, в 2025 году — 4 миллиона 719,4 тысячи рублей, а в 2026 — 8 миллионов 657,4 тысячи рублей», — написано в распоряжении. Российские власти потратят 4,5 млрд рублей в 2024 году на финансирование лекарств для больных гепатитом С. Всего на эти цели предусмотрено 18 млрд рублей. Такие решения позволят помочь не менее чем 100 тысячам заболевших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минздравом РФ распределены субсидии на покупку лекарственных препаратов для лечения больных гепатитом С. Выделение регионам денежных средств расписано на три года. Всего за этот срок ЯНАО получит 18 миллионов 795,8 тысяч рублей, указано в утвержденном правительством документе, который опубликован на официальном портале опубликования правовых актов. «Утвердить распределение субсидий из федерального бюджета … [для лиц] с диагнозом „хронический вирусный гепатит С“. … Ямало-Ненецкому автономному округу в 2024 году выделить 5 миллионов 419 тысяч рублей, в 2025 году — 4 миллиона 719,4 тысячи рублей, а в 2026 — 8 миллионов 657,4 тысячи рублей», — написано в распоряжении. Российские власти потратят 4,5 млрд рублей в 2024 году на финансирование лекарств для больных гепатитом С. Всего на эти цели предусмотрено 18 млрд рублей. Такие решения позволят помочь не менее чем 100 тысячам заболевших.